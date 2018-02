Von Max Strozzi

Innsbruck – Die Lufthansa-Tochter AUA stutzt ihren Technikstandort in Innsbruck weiter drastisch zusammen. Von den 110 Mitarbeitern in der Flugzeugwartung müssen 80 gehen, die meisten bis zum Sommer. Ihnen soll ein Job bei der AUA-Technik in Wien oder anderswo in der Lufthansa-Gruppe angeboten werden, kündigten gestern AUA-Chef Kay Kratky und Tyrolean-Technik-Geschäftsführer Wolfgang Henle an. Für alle, die das Angebot nicht annehmen können, werde ein Sozialplan erstellt. Die Linienwartung mit 30 Mitarbeitern soll in Innsbruck verbleiben. Gleichzeitig will die AUA ihre 2016 ausgelagerte Wartungstochter Tyrolean Technik wieder in den AUA-Konzern eingliedern.

Hauptsächlich werden in Innsbruck Dash-8-Flieger gewartet. Diese Schwerwartung sei in Tirol „aufgrund der Kostenstruktur nicht mehr wettbewerbsfähig“ und soll bis zum Sommer geschlossen werden, erklärte Kratky. Also aus Sicht der AUA zu teuer. „Im Vergleich zum Ausland verursacht die Wartung in Innsbruck das Doppelte an Kosten“, sagte Kratky. Jährlich habe die AUA ihre Wartungstochter mit einem mittleren einstelligen Millionenbetrag subventionieren müssen. „Wir konnten letztlich die Mehrkosten der Schwerwartung in Millionenhöhe nicht mehr tragen“, begründete der AUA-Chef die Kürzungen.

„Dass es so nicht weitergeht, wissen wir seit Jahren“, ergänzte Henle. Daher habe man versucht, das Drittgeschäft – also Wartungen für Maschinen anderer Fluglinien – auszubauen. Es hätten jedoch immer weniger Dash-8-Flieger den Innsbrucker Flughafen angeflogen, Airlines würden immer größere Maschinen einsetzen. Mit der Air-Berlin-Pleite habe es zudem einen großen Wartungskunden getroffen. Dies sei „der letzte Anstoß“ für die Stellenstreichungen gewesen, so Henle.

Für die Schwerwartung werde ein anderer Standort gesucht. „Bratislava steht auf der Liste, aber auch Malta“, gab Kratky zwei mögliche Standorte im Ausland bekannt. Tyrolean-Technik-Chef Henle ist gleichzeitig Geschäftsführer des AUA-Technikstandorts Bratislava in der Slowakei. Erst Mitte 2016 hatte die AUA bekannt gegeben, dass man die Technikstandorte Innsbruck und Bratislava „verzahnen“ wolle. Wiederkehrende Ängste in Tirol um den Technikstandort Innsbruck hatte die AUA damals zerstreut.

In Innsbruck beschäftigt die AUA neben den 30 Mitarbeitern, die in der Linienwartung in Innsbruck verbleiben sollen, noch weitere 200 Mitarbeiter, hauptsächlich bei der Servicetochter ATS. Weder für die verbleibenden Wartungstechniker noch für das Servicepersonal wollte Kratky gestern eine Jobgarantie abgeben. „Wir werden nie eine Garantie für irgendetwas abgeben“, sagte Kratky, „es wird sich aus dem Wettbewerb am Markt ergeben.“ Die monatelangen KV-Verhandlungen im Vorjahr, die zwischenzeitlich abgebrochen und in Streikdrohungen gemündet waren, hätten mit dem nunmehrigen Job-Einschnitt nichts zu tun, meinten Kratky und Henle.

Philip Wohlgemuth, Tiroler ÖGB-Chef und Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft vida, sowie Johannes Schwarcz, Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt bei der vida, zeigten sich entsetzt, dass die Jobs der Betroffenen ins Ausland ausgelagert werden sollen: „Wir sind schockiert von der Vorgangsweise“, sagt Schwarcz: „Einmal mehr zeigt sich, dass nur der Sparstift in den Chefetagen regiert. Die Schicksale der Menschen sind zweitrangig.“

Erst vor wenigen Monaten habe die heimische Luftfahrtbranche noch gejammert, dass die Ticketsteuer den Kosten- und Wettbewerbsdruck zusätzlich verschärfe, erinnert Schwarcz: „Wir haben uns starkgemacht, dass die Ticketsteuer reduziert wird, im Gegenzug aber den Erhalt der Arbeitsplätze eingefordert. Kaum werden Steuerersparnisse für die Unternehmen geschaffen, werden Arbeitsplätze ins Ausland verlagert. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Mitarbeiter“, so Schwarcz. Auch bei den KV-Verhandlungen im Vorjahr sei man der AUA entgegengekommen – bei der Inflationsbasis, der Gehaltstabelle, der Technikzulage –, „das alles aber nur in Verbindung mit Arbeitsplatzsicherheit“, betont Schwarcz. Er sei nun „wie vom Blitz getroffen“.

Die Gewerkschafter fordern rasch einen Sozialplan für die Betroffenen. „Viele stehen vor dem Nichts. Hier geht es um Menschen, die ihre Familien versorgen müssen. Wir müssen für sie so rasch wie möglich neue Perspektiven schaffen“, so Wohlgemuth. Betriebsrat Siegfried Singer will gemeinsam mit der Gewerkschaft darum kämpfen, dass so wenige Mitarbeiter wie möglich abgebaut werden.

Die Art der Bekanntgabe des Stellenabbaus durch die AUA-Chefs sei ein „ganz schlechter Stil“, kritisierte Tirols LH Günther Platter. Im Vorfeld habe man keinerlei Informationen über den Jobabbau erhalten, so Platter. Selbst Mitarbeiter und Betriebsrat seien erst gestern informiert worden. Kratkys Vorgänger, Jaan Albrecht, habe ihm 2013 zudem versichert, dass der Standort Innsbruck langfristig gesichert sei. Ähnlich hatte sich Albrecht damals auch gegenüber der TT geäußert (siehe unten).