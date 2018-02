Schon im Frühjahr 2017 fiel in den Planungsverbänden Schwaz-Jenbach und Umgebung sowie dem Achental die Entscheidung, eine lokale Aktionsgruppe einzurichten, die sich für die LEADER-Förderperiode ab 2020 bewerben wird. „Wir leisten dabei Hilfestellung, ziehen uns dann aber ganz aus der Sache zurück", betont Alfred Egger von der ATM-Abfallwirtschaft Tirol Mitte. Schließlich habe man im Hause Erfahrung bei EU-Projekten und könne ein entsprechendes Förderservice bieten. Leiterin des Regionalmanagements ist Karin Gasser, die jüngst im Jenbacher Gemeinderat über das Projekt aufklärte. Derzeit liegt die Beschlussfassung von 13 Gemeinden vor, die letzte Gemeinde dürfte sich nächste Woche damit befassen.

„Bis zum Start der LEADER-Förderperiode für sechs Jahre ab 2020 braucht es Fördergelder des Landes sowie Eigenmittel der Planungsverbände und der beiden Tourismusverbände Achensee und Silberregion Karwendel", erklärt Gasser. Von 80.000 Euro trifft es Jenbach jährlich mit 10.500 Euro, vom Land kommen 100.000 Euro. Obendrein werde eine lokale Entwicklungsstrategie für die Jahre 2018 bis 2020 erarbeitet. „Bisher sind die Räume um Schwaz und Innsbruck Land weiße Flecken. Rundherum gibt es acht LEADER-Regionen."

Schon in der Übergangsphase könnten die ersten Projekte gestartet und auch umgesetzt werden. Dabei will man Fördermittel der EU sowie nationale und regionale Fördertöpfe abrufen. „Aus unserer Sicht ist das eine gute Sache", erklärte BM Dietmar Wallner beim einstimmigen Beitrittsbeschluss in Jenbach. (zw)