Völs – Die im Eigentum der Familie Mölk stehende Tiroler Lebensmittelkette MPreis mit Sitz in Völs ist im vergangenen Jahr auf Wachstumskurs geblieben. Der Umsatz kletterte um 4,1 Prozent auf 877 Millionen Euro, wie das Tiroler Familienunternehmen gestern bekannt gab. Damit liege man über dem Branchendurchschnitt. Angaben zum Gewinn machte MPreis nicht.

Expandiert ist MPreis in den vergangenen Jahren kontinuierlich in die benachbarten Bundesländer Salzburg, Vorarlberg und Kärnten. Das setzte sich im letzten Jahr fort. Im Vorjahr kamen zum Filialnetz des Lebensmittel-Nahversorgers vier weitere Standorte hinzu. So wurden 2017 zwei Filialen in Salzburg, eine in Tirol und eine in Südtirol neu eröffnet. In Summe betreibt MPreis im Alpenraum Tirol, Salzburg, Kärnten und Südtirol derzeit 263 Märkte, in denen insgesamt bis zu 150.000 Personen täglich einkaufen würden. Im bundesweit weitgehend von internationalen Konzernen dominierenden Lebensmittelhandel sei Tirol das einzige Bundesland, in dem eine regionale Supermarktkette der Marktführer sei, betonte MPreis.

Der Lebensmittelhändler beschäftigte im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben mehr als 5400 Mitarbeiter und 220 Lehrlinge. Zu den 250 Lieferanten aus Tirol zählen 130 Obst und Gemüsebauern, die Zahl der Bio-Betriebe als Lieferanten nehme stetig zu. Das schlage sich im Angebot nieder: Mehr als 1000 Bio-Produkte seien inzwischen dauerhaft in den Filialen erhältlich. (TT)