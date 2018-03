Auf welchen Säulen ruht das Geschäft von Hörtnagl?

Friedrich Auer: Wir sind ein heimischer Produzent mit garantiert regionaler Herkunft der Rohware Fleisch. Der Familienbetrieb, der schon 155 Jahre alt ist, betreibt eine große Produktion für Wurstwaren in Hall. Täglich werden 10 Tonnen Wurst hergestellt, die über drei Vertriebskanäle verkauft werden.

Welche sind das?

Auer: In insgesamt 16 Hörtnagl-Filialen wird die Wurst verkauft. Wir beliefern Ketten des Lebensmitteleinzelhandels wie MPreis, Spar, Merkur oder Billa. Und täglich sind acht Lkw durch Tirol unterwegs, die Tourismusbetriebe beliefern.

Wie verteilt sich der Umsatz auf diese Vertriebskanäle?

Auer: In der Hochsaison, wie derzeit, wird jeweils ein Drittel des Umsatzes in den einzelnen Bereichen erwirtschaftet.

Was ist der Unterschied zwischen einem Schweinsschnitzel von Hörtnagl und dem einer großen Lebensmittelkette?

Auer: Beim Fleisch gibt es fünf verschiedene Qualitäten, wir kaufen nur die zwei besten. In den Verkauf kommt dann nur das beste, von den Fachkräften ausgesuchte Frischfleisch. Diese Selektion ist etwas ganz Besonderes. Wir garantieren österreichische Qualität: Das Schwein wurde in Österreich geboren, ist hier aufgewachsen und das Fleisch wurde hier veredelt. In Tirol selbst gibt es nicht so viel Schweinefleisch. Aber wir haben das Hofschwein- und Almschwein-Programm. Letzteres ist ein kleines Projekt. Man glaubt gar nicht, wie viele Vorbestellungen es gibt.

Regionalität ist ja ein Trend im Lebensmittelhandel.

Auer: In unserem Geschäft am Innsbrucker Burggraben, das ich gerne als Feinkosttempel Tirols bezeichne, bieten wir den Kwell-Saibling von Toni Steixner oder beispielsweise das Zammer Sonntagshendl an. Diese heimischen Produkte sind natürlich etwas teurer, aber die Menschen wollen wissen, woher ihre Nahrungsmittel kommen. Wir setzen schon seit Jahrzehnten auf die regionale Schiene. Lebensmittelketten sind vor ein paar Jahren auf dieses Thema aufgesprungen, aber in Relation zu ihrem Umsatz erwirtschaften sie nur einen geringen Anteil ihres Absatzes mit regionalen Produkten.

16 Filialen gehören zu Hörtnagl. Ein Großteil von ihnen wird im Franchisesystem betrieben. Welche Erfahrungen haben Sie damit?

Auer: Durchwegs positive. Heuer werden zwei Filialen neu eröffnet: eine in St. Johann i. Tirol und eine in Ramsau im Zillertal. Vier Filialen führen wir selbst. Denn wir müssen flexibel bleiben, denn wenn etwas im Franchise nicht funktioniert, führen wir die Filiale selbst.

Welche Trends gibt es im Wurstwarenbereich?

Auer: Im Kernsortiment tut sich nicht viel. Doch der Selbstbedienungsanteil wächst stetig. Der Anteil der geschnittenen und abgepackten Wurstware beträgt schon zwischen 30 und 40 Prozent. Mittelfristig wird er bei 50 Prozent liegen. Im Gastronomiebereich sind wir sehr erfolgreich mit unserer Halbkilo-Packung für Frühstücksbuffets. Der Gastronom braucht die Wurst nicht mehr aufschneiden, er legt sie nur noch auf die Frühstücksplatte auf.

Hörtnagl hat von Montag bis Freitag bis 19 Uhr geöffnet. Bringt das etwas?

Auer: In Wirklichkeit nicht viel, ich sehe das aber als Signal. Ich persönlich brauche keine längeren Öffnungszeiten. Wenn wenige Geschäfte länger offen halten, ist es für diese ein Gewinn, wenn es alle tun, nicht. Denn der Kuchen bleibt gleich groß, er verteilt sich nur anders. Ausgedehntere Öffnungszeiten kosten auch mehr, also muss ich irgendwo sparen, sei es beim Personal oder anderswo. Das geht immer zu Lasten der Qualität. Fest steht jedoch, dass sich die Einkaufszeiten immer mehr in den Abend hineinverlagern werden.