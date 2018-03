Von Max Strozzi

Innsbruck – Die Kritik am Abbau von 80 AUA-Jobs bei der Tyrolean Technik in Innsbruck ebbt nicht ab. Für heute wurde in Innsbruck eine Betriebsversammlung anberaumt. „Wir wollen so viele Tyrolean-Jobs wie möglich halten und werden entsprechend Druck aufbauen“, sagt ÖGB-Tirol-Chef Philip Wohlgemuth. Für all jene, die nicht das Wechsel­angebot der AUA nach Wien annehmen können, müsse der seit 2013 bestehende Sozialplan angepasst und etwa Sonderzahlungen sowie Maximalauszahlungen erhöht werden. „Härtefälle müssen abgefedert werden“, fordert vida-Gewerkschafter Johannes Schwarcz. Schließlich könne „ein 50-Jähriger mit Familie nicht einfach nach Wien ziehen und aus seinem sozialen Leben gerissen werden“. Weiters müsse die geplante Arbeitsstiftung in Tirol angesiedelt sein, fordert Schwarcz.

Mit dem Jobabbau sei allerdings „die Sozialpartnerschaft von deutschen Managern mit Füßen getreten“ worden, kritisieren Wohlgemuth und Schwarcz und meinen damit die beiden Tyrolean-Technik-Geschäftsführer. „Diesen Herren trauen wir nicht mehr.“ Das Management habe auch die gesetzlich festgehaltene – wenngleich nicht näher definierte – Vorlaufzeit bei der Aussprache von Kündigungen nicht eingehalten. Üblich sei in solchen Fällen ein Monat. Auch gebe es seit der Kündigung keinen Kontakt. Das sei „letztklassig“, befinden die Gewerkschafter. Dem widerspricht die AUA: Der Betriebsrat sei gesetzeskonform ehestmöglich informiert worden. Auch sei man mit Schwarcz laufend in Kontakt, schließlich sei er bei der AUA beschäftigt.

Die Gewerkschaft beruft sich auch auf frühere Zusagen – konkret auf ein angebliches Schreiben des ehemaligen AUA-Chefs Jaan Albrecht an LH Günther Platter aus dem Jahr 2013 (damals wurden 109 Verwaltungsjobs gekappt), in dem Albrecht eine Standort- und Jobgarantie für die Wartung in Innsbruck bis 2020 abgegeben haben soll. Das Land verweist auf ein Gespräch zwischen Platter und Albrecht 2013. Dabei habe Albrecht ein „deutliches Bekenntnis zum Standort insgesamt und insbesondere zum Bereich Wartung abgelegt“.

Die AUA bestätigt für 2013 eine schriftliche Korrespondenz mit Platter. Darin seien keine Garantien abgegeben worden. Konkret stand laut AUA-Sprecher Peter Thier im damaligen Schreiben, man gebe ein „Bekenntnis zum Standort Innsbruck (ab), jedoch keine Standortgarantie [...]. Das Bekenntnis ist durch Linienflüge [...] unter Beweis gestellt. Darüber hinaus werden wir Call Center und Wartung aufrecht halten, solange das entsprechende Preis-Leitungs-Verhältnis aufrecht ist.“

Nun müsse man der Realität ins Auge sehen, die AUA habe Tyrolean Technik jährlich mit 4 Mio. Euro subventioniert.

Für die verbleibenden 30 Technik-Jobs in Innsbruck fordert die Gewerkschaft von der AUA ein Zukunftskonzept. Und sie kritisiert ein „aufgeblähtes Tyrolean-Management“ mit zwei Geschäftsführern. Wobei einer davon gleichzeitig Chef am Technikstandort Bratislava sei, wohin die Tiroler Jobs mutmaßlich verlagert werden sollen. „Es wäre gescheiter, den Sparstift beim Management anzusetzen“, so Schwarcz.