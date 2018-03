Von Michael Mader

Kramsach – Geschlossen war im Sommer des Vorjahres die Badeanstalt des Kramsacher Krummsees. Wie berichtet, hatte Seebesitzer Anton Sommeregger einen großen Bauzaun um das Gasthaus und den Eingang zum Seebad aufstellen lassen.

Jetzt gibt es allerdings Bestrebungen, den beliebten Krummsee zumindest in den Sommermonaten wieder öffentlich zugänglich zu machen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Kramsach hatte Gemeinderat Markus Vögele die Frage aufgeworfen, ob denn so etwas in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband nicht möglich gemacht werden könne. Die Thematik soll nun im Wirtschafts- und Tourismusausschuss behandelt werden. Dessen Obmann, Gemeinderat Manfred Lechner, kann dazu noch gar nichts sagen und will den See erst in der übernächsten Sitzung zur Sprache bringen.

Vögele will allerdings alles daransetzen, dass das Seebad wieder geöffnet wird: „Gemeinsam ist es möglich, wenn Gemeinde und Tourismusverband zusammenarbeiten. Hier geht es nicht ums Geschäft. Der Krummsee ist wichtig für die Gäste und die Einheimischen. Ich habe auch beim Reintaler See drei Jahre lang gekämpft, dass der Rundwanderweg wieder aufgeht.“ Viele Punkte müssten allerdings noch geklärt werden, etwa wie es mit einer Betriebsanlagengenehmigung ausschaue.

Vögeles Kollege, Gemeinderat Fritz Widmann, möchte geklärt wissen, wie es um einen möglichen Dienstbarkeitsvertrag für den Gehweg Krummsee bestellt ist: „Bis zum 15. Dezember 2017 hat es ja den Optionsvertrag gegeben, dass man vom Parkplatz zum Gehweg kommt. Der ist jetzt ausgelaufen.“ Die weitere Vorgangsweise soll nun im Gemeindevorstand behandelt werden.

Johannes Duftner, Obmann des Tourismusverbands Alp­bachtal Seenland, wäre froh, wenn der große Bauzaun rund um das Areal wieder verschwinden würde. Er habe schon im Vorjahr grundsätzlich über diese Angelegenheit mit dem Bürgermeister gesprochen und gesagt, dass er alles in Bewegung setzen möchte. Duftner könne sich auch vorstellen, dass der TVB mit der Gemeinde die Bewirtschaftung übernimmt: „Ich sehe das nicht als sehr schwierig an, seit dem Vorjahr betreiben wir mit der Gemeinde ja auch den Reintaler See. Wir heißen ja Seenland. Ich würde es sehr begrüßen, wenn der Krummsee wieder offen ist.“ Grundvoraussetzung sei natürlich, dass der Seebesitzer auch gesprächsbereit ist.

Bürgermeister Bernhard Zisterer ist im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung skeptisch: „Die Zustimmung des Grundbesitzers ist sehr verhalten. Es ist aber nicht so, dass ich untätig gewesen wäre. Ich habe schon zwei- bis dreimal mit ihm geredet.“ Der Ausgang der Gespräche sei noch offen.

See- und Grundbesitzer Anton Sommeregger hat das Seebad zugesperrt, „weil damit kein Geld zu machen ist. Dafür ist das Areal zu klein.“ Er habe mit der Idee, dass Gemeinde und TVB das Seebad betreiben, keine rechte Freude. „Aber reden kann man natürlich darüber. Lieber wäre mir, der See könne sich noch zwei bis drei Jahre erholen. Es war viel Arbeit, ihn in Ordnung zu bringen. In den letzten Jahrzehnten wurde er durch die umliegenden Wiesen überdüngt, die Kühe haben im See gebadet“, beklagt sich Sommeregger. Aber auch seine Kinder würden beim Krummsee nicht weitermachen wollen. „Es läuft alles darauf hinaus, dass ich ihn in zwei bis drei Jahren verkaufe“, sagt Sommeregger.