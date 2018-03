Von Hubert Daum

Haiming – Vor rund vier Jahren reifte die Idee, ab April reift nun der Speck in der neuen, unglaublich dimensionierten Produktionsanlage von Handl Tyrol in Haiming. „Bei Vollbetrieb werden wir über 100 Tonnen Tiroler Speck in der Woche produzieren“, führte GF Karl Christian Handl gestern anlässlich eines Presseempfangs aus.

Nachdem Handl das 8,8 Hektar große Areal von der Tiwag erworben hatte, erfolgte der Baubeginn für den dritten Tiroler Standort nach Pians und Schönwies im Frühjahr 2017. Die Nutzfläche von 20.000 Quadratmetern wird ausschließlich der Speckproduktion dienen. „Diese wird von Pians eben nach Haiming verlegt, in Pians wird in Zukunft die Rohwurstproduktion ausgebaut“, so Handl. Mit diesem Schritt habe man eine um 25 Prozent höhere Produktionskapazität als bisher.

Geradezu überschwänglich berichtet der Geschäftsführer über die 55-Millionen-Investition: „Uns war neben der Funktionalität auch eine gewisse Ästhetik des Baukörpers wichtig. Natürlich haben die Architekten auch großes Augenmerk auf Energieeffizienz, Ökologie und Wohlbefinden gelegt.“ Der Produktionsablauf sei mit den neuesten Technologien ausgestattet. So habe man beispielsweise selbstfahrende Roboter eigens entwickeln und bauen lassen, die den künftigen Speck eigenständig erst vom Pökelraum in den Räucherraum, dann schlussendlich in den Reiferaum transportieren. Die Technik des Zusammenspiels des Gesamtsystems laufe über ein eigenes WLAN.

Gerade in Zeiten, in denen vergleichbare Firmen ihren Sitz in alle Welt verlegen, könne eine Standortgarantie auf Jahrzehnte abgegeben werden. Pressesprecher Jürgen Birlmeier: „Der Tiroler Speck von Handl ist eine geschützte Marke, die nur hier produziert werden darf.“ Dies sei auch eine Garantie für die Mitarbeiter. In der ersten Produktionsphase werden am neuen Standort rund 60 Mitarbeiter eingestellt, zwei Drittel der Arbeitsplätze sind neu. „Im Prinzip haben wir das Prozedere der Einstellungen schon fertig“, weiß Projektleiter Matthias Salner, „es war auch kein Problem, Facharbeiter zu bekommen.“

Um immer wiederkehrenden Spekulationen den Wind aus den Segeln zu nehmen, stellte Handl klar: „Unser Schweinefleisch stammt zu 97 Prozent aus Deutschland und Österreich. Mit dem AMA-Gütesiegel ist der Ursprungsproduzent exakt eruierbar.“

Der Haiminger Standort mit seinen 230.000 m³ umbauten Raum ist dimensioniert auf bis zu 350 Mitarbeiter. Mittelfristig möchte man nämlich den Betrieb sukzessive erweitern. So sei etwa geplant, auch die Verpackung nach Haiming zu verlegen, weitere Ausbaustufen würden folgen.