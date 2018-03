Von Harald Angerer

Kitzbühel — Geschäftiges Treiben herrschte gestern Vormittag im großen Saal des K3 Kitz-Kongress der Wirtschaftskammer in Kitzbühel. Nicht weniger als 144 Kinder der Volksschulen Aschau, Jochberg, Kitzbühel und St. Johann hatten ihre „KiWi-Warenwelt“ aufgebaut. „KiWi — Kinder entdecken Wirtschaft“ ist eine Aktion der Wirtschaftskammer und wird in ganz Tirol durchgeführt. Gestern war Station in Kitzbühel.

„Im Vorfeld kommen wir in die Schulen und bringen den Kindern die Wirtschaft näher. Dabei wird zum Beispiel die Kalkulation der Produkte angesprochen“, schildert Projektleiterin Nadja Elmer. Gestern wurde dann das Gelernte an eigenen Verkaufsständen umgesetzt. Die Kinder müssen einen Stand mieten, einen Mietvertrag unterschreiben und auch einen Gewerbeschein vorweisen können. „Die Miete beträgt zehn KiWi-Euro, das ist unsere Währung. Manche handeln hier schon“, schildert Elmer.

Denn die Kinder bekommen 110 KiWi-Euro für die Miete und den Produkteinkauf. Dabei können sie aus vier Kategorien wählen: Spielwaren, Kosmetik, Süßwaren und Sportartikel. „Wir haben uns gemeinsam entschieden, von allen Produkten etwas zu verkaufen“, erzählt Miriam von der 4. Klasse der VS Kitzbühel. Mit drei weiteren Mitschülerinnen betreibt sie einen der Stände. Dekomaterial und Werbung wurden auch von den Kindern im Vorfeld in der Schule ausgearbeitet. Unterstützt werden die Kinder bei ihren Verkaufsständen von Schülerinnen und Schülern der HAK. „Die Kinder sind so in ihrem Element und oft aufgeregt, da gibt ihnen die Hilfe Rückhalt“, sagt Elmer.

Das ist auch zu spüren, die Kinder legen beim Verkauf der Produkte großes Engagement an den Tag. Mit verschiedenen Aktionen locken sie Kunden an ihre Stände.

Mit Pfeil und Bogen locken zum Beispiel Aische, Tommy, Elias und Josef, ebenfalls von der VS Kitzbühel, an ihren Stand. Neben den Produkten aus dem KiWi-Großmarkt haben sie noch selbst gemachte Schoko-Bananen. „Von der Mama einer Freundin“, wie Tommy schildert. Wer mit dem Pfeilbogen ins Schwarze trifft, bekommt bei ihnen einen Preis. Aber auch Werbeplakate werden aufgehängt und Flyer verteilt. Als Kunden fungieren die Angehörigen der Kinder, insgesamt sind es 250 Personen. „Die Kunden bekommen 100 KiWi-Euro, aber auch jederzeit mehr. Unsere Bank ist sehr freigiebig“, sagt Elmer.

Begeistert zeigt sich WK-Bezirksobmann Klaus Lackner. „Ich war anfangs etwas skeptisch, die Kinder schon so früh mit der Wirtschaft zu beschäftigen. Aber es ist wirklich unglaublich, mit wie viel Einsatz und Ideenreichtum die Kinder an die Sache herangehen. Manchmal würde ich mir von Erwachsenen ein solches Engagement wünschen“, sagt Lackner.

Nach einer Stunde ist die Verkaufszeit um und zum Abschluss werden die Stände prämiert.