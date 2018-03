Von Helmut Mittermayr

Reutte – Der Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Reutte hat mit Wolfgang Hechenberger (56) einen gebürtigen Reuttener zum Nachfolger des in diesem Jahr auf eigenen Wunsch ausscheidenden Vorstandes Ralf Götz bestellt. Wolfgang Hechenberger, am Mieminger Plateau wohnend, wird ab August als Verantwortlicher für den Markt gemeinsam mit Johannes Gomig, welcher die Marktfolge-Agenden übernehmen wird, die Bank leiten. Sollte Gomig die Bank in zwei, drei Jahren – wie von ihm avisiert – altersbedingt verlassen, ist Hechenberger auch als künftiger Vorstandsvorsitzender vorgesehen.

Wolfgang Hechenberger, ein studierter Wirtschaftspädagoge, arbeitet seit 1989 im Bankgeschäft. Zuvor unterrichtete er kurz an der HAK Reutte. Seit 2013 ist er – nach sieben Jahren im Vorstand der Tiroler Sparkasse AG – als Vorsitzender des Vorstandes der Raiffeisenbank Oberland tätig. „Das Spezialgebiet von Hechenberger ist die Firmenkundenbetreuung. Damit stellt er für unsere Bank, welche nicht nur im Außerferner Raum, sondern auch im angrenzenden Allgäu Unternehmen begleitet, eine wertvolle Bereicherung dar“, sagt Wolfgang Moosbrugger, Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Die Raiffeisenbank Reutte hat sich auch zu strukturellen Veränderungen in der Form entschlossen, die Bankstellen Berwang, Lechaschau und Weißenbach ab 9. April in Selbstbedienungsbankstellen umzuwandeln. „Unsere Kunden nutzen die klassische Servicedienstleistung am Schalter in den Bankstellen nur noch sehr eingeschränkt. Der elektronischen und somit komfortablen Abwicklung der Geldgeschäfte von zu Hause aus oder über Selbstbedienungsgeräte wird immer mehr der Vorzug gegeben“, begründet Vorstandsvorsitzender Johannes Gomig den Schritt der Bank. Die sechs betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der drei Bankstellen werden zum Großteil in den verbleibenden Bankstellen Reutte, Bichlbach, Stanzach und Vils eingesetzt werden.

„Der Beratungsbedarf nimmt andererseits ständig zu. Durch Konzentrationen der Teams in den bestehenden Bankstellen und unserem Private-Banking-Center in Jungholz können wir unseren Kunden viel wirksamer dienen“, erklärt Gomig, der darauf hinweist, dass bei Firmen- und Private-Banking-Kunden gerade die Beratung am Betriebs- oder Wohnort des Kunden geschätzt wird.

Der Konzern Raiffeisenbank Reutte verfügt per Ende 2017 über eine Bilanzsumme von 655 Mio. Euro. Diese ist im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben. Das Kunden-Geschäftsvolumen liegt bei rund zwei Milliarden Euro und konnte im Vergleich zum Jahr 2016 leicht gesteigert werden. Mit 140 Mitarbeitern (Vollzeitäquivalent), das entspricht einer Reduzierung im Jahr 2017 um zehn, werden 19.000 Kunden betreut.