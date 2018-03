Von Michael Mader

Kufstein – Das Berufs-Festival der Wirtschaftskammer Kufstein ist seit Jahren ein Fixpunkt für Schüler der 7. Schulstufe der Neuen Mittelschulen. Bislang konnten die Jugendlichen in der Wirtschaftskammer verschiedene Sparten und Lehrberufe kennen lernen und die eine oder andere handwerkliche Tätigkeit selbst ausprobieren.

Heuer findet das Berufs-Festival erstmals im Kultur Quartier statt. Da es eine schulbezogene Veranstaltung ist, werden sich dort von 7. bis 9. März mehr als 800 Schüler und ihre Lehrpersonen Informationen holen. „Was in Tirol aber einzigartig ist, ist die Lehrlingsausbildungsmesse unter dem Motto Berufs-Festival Plus“, sagt Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Martin Hirner, der sich stark dafür einsetzt, „dass nicht jeder mit Gewalt eine höhere Schule besuchen muss. Heutzutage ist alles möglich, vor allem die Lehre mit Matura.“

In enger Kooperation mit der Wirtschaftskammer und dem Standortmarketing findet sozusagen im Anschluss an das Berufs-Festival dann am Freitagnachmittag und am Samstag in den Kufstein Galerien und dem Inntalcenter die Lehrlingsausbildungsmesse statt. „Sozusagen das Sahnehäubchen, das wir noch draufgemacht haben“, freut sich Stadtmarktingleiter Thomas Ebner. So sollen Jugendliche, aber auch ihre Eltern, so quasi neben dem Einkaufen, mit möglichen Lehrbetrieben in Kontakt kommen. „Dabei sind 14 Berufssparten und 20 Unternehmer vertreten. Derzeit haben wir im Bezirk Kufstein 930 offene Stellen und 66 offene Lehrstellen“, ergänzt Hirner.

Aber auch Schulabbrecher sollen wieder eingefangen und zu einer Lehre bewegt werden. Hirner: „Das große Plus bei der Messe ist, dass die Schüler nicht nur auf ihre künftigen Arbeitgeber treffen, sondern sich auch mit den jeweiligen Lehrlingen unterhalten können.“ „Ein tolles Angebot, ich hoffe, dass es erfolgreich ist“, wünscht sich Pflichtschulinspektorin Margret Egger.

Wie dringend Lehrlinge gebraucht werden, unterstreicht Sandra Bodner, Sprecherin der Firma Bodner und Ideen­geberin: „Wir sind in ganz Westösterreich auf der Suche nach Nachwuchs.“