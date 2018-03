Innsbruck – „Europan Recovery Program“, kurz ERP. So tauften die USA 1948 ihr Hilfsprogramm, mit dem das nach dem Zweiten Weltkrieg brachliegende Europa aufgerichtet werden sollte. Das Hilfsprogramm ging als „Marshallplan“ in die Geschichtsbücher ein, benannt nach seinem Initiator, US-Außenminister George Marshall, dem dafür 1953 der Nobelpreis verliehen wurde.

Das am 3. April 1948 vom US-Kongress verabschiedete Hilfsprogramm für 16 west­europäische Staaten lief zunächst über vier Jahre und umfasste insgesamt Kredite und Waren im Wert von mehr als 13 Mrd. US-Dollar, was heute einem Betrag von 129 Mrd. Dollar entspricht. Österreich gilt als einer der größten Nutznießer des Marshallplans. Bis 1953 erhielt Österreich von den USA Warenlieferungen im Wert von damals rund 962 Millionen Dollar, was einer heutigen Kaufkraft von fast neun Milliarden Dollar entspricht. Die Waren aus den USA wurden in Österreich zu Inlandspreisen verkauft, die Einnahmen flossen auf ein Sonderkonto, das so genannte „Counterpart-Konto“. Aus diesen Mitteln wurden günstige Kredite an Unternehmen vergeben. Die Verfügungsmacht über diese Mittel hatten anfangs noch die USA, ehe das Konto – mit einer Einlagensumme von 11,2 Mrd. Schilling – an die Republik Österreich übergeben wurde.

Der Marshallplan wirkt bis heute direkt nach. Denn aus den Mitteln der Marshallplan-Hilfen wurde 1962 der ERP-Fonds gegründet. Immer noch fließen aus dem ERP-Fonds Gelder in die Wirtschaft. Auch zahlreiche Tourismusprojekte wurden aus diesem Topf mitfinanziert, schilderte Innsbrucks Wirtschaftskammer-Bezirks­obmann Karl Ischia jüngst im Rahmen einer Wanderausstellung im Foyer der Wirtschaftskammer Innsbruck, die an den Marshallplan erinnert. Derzeit ist der ERP-Fonds jährlich mit 500 bis 600 Mio. Euro dotiert und wird seit 2002 von der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft (aws) verwaltet.

Die 16 europäischen Staaten, die über den Marshallplan Hilfe erhielten, schlossen sich 1948 zur OEEC zusammen, der „Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit“. Aus ihr entstand 1960 die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. (mas)