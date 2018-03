Von Harald Angerer

Reith. b. K. – Energiesparen, E-Moblilität, nachhaltiges Denken – das sind nur drei der wichtigen Themen, mit denen sich die Klima- und Energie-Modellregion Leukental (KEM) seit nun zwei Jahren beschäftigt. Dabei haben sich die sieben Gemeinden von Jochberg bis Kirchdorf zusammengeschlossen, um sich zukunftsfit zu machen. „Mit Kitzbühel und St. Johann haben wir auch die zwei Wirtschaftsmetropolen des Bezirks mit dabei“, schildert der Energie-Manager der KEM, Christian Astl. Ebenfalls mit dabei sind die Gemeinden Reith, Aurach und Oberndorf.

Die KEM-Regionen – 91 davon gibt es in ganz Österreich – werden auf drei Jahre festgelegt, die KEM Leukental geht nun in ihr drittes Jahr. Am Donnerstag wurde nun beim Frühlingstreffen der Region in Reith Bilanz gezogen. Einer der klaren Schwerpunkte im vergangenen Jahr war die E-Mobilität. So wurde zum Beispiel ein E-Carsharing-Paket für die Gemeinde St. Johann ausgearbeitet, welches derzeit in der Prüfungsphase ist. Zudem wurden die Probleme im öffentlichen Nahverkehr gesammelt und an den VVT und das Land Tirol weitergeleitet. Auch der Tourismus ist eingeflossen. Für Oberndorf und St. Johann wurden auch Ideen zu einer Mitfahrbörse gesammelt.

Ein wichtiger Pfeiler der KEM ist zudem die Bewusstseinsbildung. Hier wird auch in den Schulen angesetzt. Es wurde ein Themenschwerpunkt zum Thema E-Mobilität für die HAK Kitzbühel ausgearbeitet. Dabei sollen die Schüler in einem praktischen Teil E-Roller und E-Autos testen können. Auch will die KEM ein Klimaschulen-Projekt in der Region ins Leben rufen. „Dazu brauchen wir aber drei Schulen, die mitarbeiten wollen“, schildert Fides Laiminger von der KEM. Hier will man heuer in die Umsetzung gehen.

Neu geschaffen wurde eine zweite Energieberatungsstelle. Neben Kitzbühel gibt es nun auch in St. Johann die Möglichkeit, sich beraten zu lassen. Wenig angenommen wurden von der Bevölkerung die kostenlosen Solaranlagen-Checks. Trotzdem soll das Angebot auch heuer noch weiter bestehen, „denn gefunden wird bei fast jedem etwas“, sagt Astl.

Vieles würde es in anderen Regionen schon geben. „Aber wir müssen das Rad nicht neu erfinden, wir können von der Erfahrung anderer profitieren“, ist der Reither Bürgermeister Stefan Jöchl überzeugt.