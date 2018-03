Von Manfred Mitterwachauer

Mutters – Die Sommersaison 2017 ist gut verlaufen und auch in der heurigen Wintersaison steht bis dato ein Umsatzplus von 30 Prozent zu Buche. Eigentlich könnte bei der Muttereralmbahn alles eitel Wonne sein. Ist es aber nicht. Sowohl was die finanzielle Gebarung als auch was die personelle Zukunft betrifft, hatten Aufsichtsrat und Gesellschafter in den vergangenen Wochen allerhand Handlungsbedarf.

Der bisherige Geschäftsführer hatte, wie berichtet, vor Kurzem überraschenderweise das Handtuch geworfen. Mit Ende Jänner schied er aus dem Unternehmen aus. Nach erfolgter Ausschreibung hatten sich 23 Bewerber gemeldet. Darunter auch der bisherige Betriebsleiter Stefan Klotz. Er ging als Erstgereihter aus dem Rennen und soll nun bereits kommende Woche zum neuen Geschäftsführer bestellt werden.

Neben der personellen Neuausrichtung an der Spitze der Muttereralm Bergbahnen Errichtungs GmbH – der TVB Innsbruck hält 57,81 Prozent, die Gemeinde Mutters 21,6 % sowie Götzens 20,59 % – galt es aber auch, finanziell dringend Nachjustierungen vorzunehmen. Dies, so der Mutterer Bürgermeister Hansjörg Peer, resultiere aus „Belastungen“, die im Zuge des Bikepark-Ausbaus infolge des weltgrößten Bike-Gravity-Events Crankworx entstanden seien. Ein „momentanes Liquiditätsproblem“ sei im Raum gestanden, weil sich beim „Bikepark eine gewisse Finanzierungslücke“ aufgetan habe, so Peer auf TT-Anfrage.

Der Ausbau des Bikeparks, so erklärt TVB-Obmann Karl Gostner, sei in dieser Form auch so gewollt und finanziell über das TVB-Budget abgedeckt. Das Konzept habe Zuschüsse vom TVB, den Gemeinden und Förderungen des Landes vorgesehen. Nur: Die Finanzierung hätte sich auf mehrere Jahre erstrecken sollen. Dem Vernehmen nach soll aber das an den Tag gelegte Bautempo dem eigentlich vorgesehenen Finanzierungsplan zuwidergelaufen sein. Am Ende standen nun „rund 900.000 Euro an vorgezogenen Investitionskosten“, die es zwischenzufinanzieren galt, wie Gostner bestätigt. Dies soll nun über einen Bankkredit – aufgenommen durch die Bahn – geschehen. Dieser solle u. a. durch die ohnedies budgetierten TVB-Zuschüsse langfristig bedient werden. Darüber hinaus habe der TVB sein Gesellschafterkapital um 250.000 €, die beiden Gemeinden um je 75.000 € aufgestockt. Letztere seien damit auch der TVB-Aufforderung nach einer stärkeren Beteiligung in Sachen Bikepark-Ausbau nachgekommen, wie Peer sagt. Zudem würden die Gemeinden auch über eine Reduzierung der Dienstbarkeitszahlungen von der Bahn an die Kommunen nachdenken.

Erfreut soll man im Aufsichtsrat am Mittwoch über diese Situation nicht gewesen sein, heißt es. Ein verschärftes Kostencontrolling soll in dieser Sitzung mit Nachdruck für die Zukunft eingefordert worden sein.