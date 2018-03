Von Christoph Blassnig

Lienz – Seit bald 25 Jahren arbeitet Romed Brugger in der Großtischlerei Forcher im Gewerbegebiet der Lienzer Peggetz. In den Lehrjahren hat ihn ein Zweitaktermoped vom elterlichen Bauernhof in Patriasdorf dorthin gebracht, heute fährt der zweifache Familienvater oft mit dem Rad in die Arbeit, damit seine Frau mit den beiden Töchtern das Auto nutzen kann.

Als Geselle hat Romed noch einige Jahre in der Werkstatt vorgegebene Aufträge abgearbeitet, ist dann ins Büro gewechselt, hat die Meisterprüfung in Innsbruck abgelegt und zeichnet heute seinerseits für Aufträge an die Werkstatt verantwortlich.

„Vor zehn Jahren haben wir begonnen, uns mit Möbeldesign eingehender zu beschäftigen“, so Romed und erinnert sich an die erste Einreichung zum Red Dot Award, einem internationalen Designbewerb: „Mit einem Riesenaufwand haben wir ein Null­ergebnis eingefahren.“ Die Folge: massive Selbstzweifel.

Mit externen Beratern hat man die Niederlage aufgearbeitet. „Wir waren einfach noch nicht so weit. Wir mussten lernen, viel selbstbewusster aufzutreten, hinter allem, was wir machen, zu stehen und das auch mitzuteilen.“

Es ist gelungen, eine Einheit zu schaffen aus heimischem Rohstoff wie der Zirbe, ursprünglichem Handwerk mit beispielsweise klassischen Schwalbenschwanzverbindungen und zeitgemäßem Möbeldesign.

Zum ersten Designpreis gesellten sich bald weitere. Inzwischen kommen jährlich große Auszeichnungen hinzu. Das prämierte Zirbenbett etwa, das frei über dem Boden zu schweben scheint, wird einige hundert Mal im Jahr in Lienz produziert und weit hinaus verkauft.

Im Büroraum haben Romed Brugger und der jüngere Philipp Profer ihre Arbeitsplätze Rücken an Rücken. Denkbar kurze Wege also. Philipp hat in Salzburg Möbeldesign studiert und kam 2012 in die Firma. „Wir orientieren uns am internationalen Markt und verfolgen die wechselnden Trends“, sagt er. „Wir bauen aber nicht nach, sondern haben unsere eigene Sprache im Design gefunden: Vom Logo bis zum Werkstück bieten wir aus einem Guss Möbel- und Handschlagqualität aus Tirol. Der Adler in unserem Markenzeichen unterstreicht das noch einmal.“

Auf den großen Möbelmessen in Mailand und Köln zeige man Nischenholz und -möbel mit großem Erfolg einer breiten Basis. „Unsere Formensprache mit Rundungen, Ecken und Kanten kommt an. Wir sind so natürlich auch glaubhafter als mit einem Hochglanzschrank. Was draufsteht beim Tiroler Zirbenbett, ist auch drin.“

Philipp ist der kreative Geist im Team. „Beim Spazieren oder Laufen in der Natur macht es dann zum Beispiel Klick, wenn ich eine Form wie eine Astgabelung sehe. Oder es ist ein Impuls, eine Erinnerung an eine Bank vor einer Hausmauer.“ Mit Bleistift auf Papier entstehen dann in schnellen Zügen erste Skizzen. Unzählige davon hat Philipp in der Schublade. Mit Romed und dem Verkaufsleiter Andreas Wolsegger werden dann der Bedarf sowie die wirtschaftliche und technische Machbarkeit geklärt. Am Computer entstehen in der Folge digitale Modelle, oft Dutzende. „Der absolut freie Gedanke ist das Um und Auf, doch nicht alles, was man zeichnen kann, ist auch umsetzbar“, weiß Philipp.

Die nächsten Erfolge hat das Designteam schon in der Hinterhand. Ob exklusive Holzbadewanne oder Maßküche mit revolutionärer Verlaufslackierung: Einzigartiges entsteht in den Osttiroler Köpfen und geht von Lienz aus in die ganze Welt.