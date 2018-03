Es ist schon seit Monaten Gesprächsthema in Westendorf, nun ist es fix. Das Hotel Jakobwirt im Ortszentrum wurde verkauft. Der Käufer ist kein Unbekannter. Die neuen Eigentümer sind Ton­i Wurzrainer und seine Frau Ilse Roeffen. Wurzrainer ist der Initiator des Jakobskreuzes auf der Buchensteinwand und derzeit TVB-Ortsobmann in Kirchberg. Er bestätigt auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung den Kauf.

„Ich bin nun seit 30 Jahren im Tourismus tätig und wir beide kommen aus Familien, die vermietet haben. Es ist faszinierend, einen gut geführten Traditionsbetrieb zu übernehmen", sagt Wurzrainer in einer ersten Stellungnahme. Er stellt auch klar, dass der Jakobwirt als Hotel weitergeführt wird. „Wir haben viele Ideen, die wir langsam verwirklichen wollen", sagt der Neo-Hotelier. Unterstützung bekommt er auch von seinem Bruder, Bernhard Wurzrainer, der schon seit vielen Jahren den Frauensteinerhof in der Nähe von Dresden betreibt. „Den Jakobwirt führe ich, aber ich kann auf die langjährige Erfahrung meines Bruders zurückgreifen", schildert Wurzrainer.

Die Übergabe erfolgt am 31. März. Aufgebaut und betrieben wird der Jakobwirt derzeit von der Familie Ziep­l. Nunmehr gibt es aber keinen Betriebsnachfolger mehr. „Den Betrieb gibt es seit 400 Jahren und aus Respekt vor unseren Vorfahren war es uns ein großes Anliegen, dass der Jakobwirt in einheimischen Händen bleibt und auch als Hotel weiterbetrieben wird. Mit der Familie Wurzrainer haben wir da großes Glück", sagt Annemarie Ziepl. Angebote von Investoren hätte es viele gegeben, „wir wollen aber keine kalten Betten in Westendorf", unterstreicht Ziepl. (aha)