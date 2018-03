Innsbruck – Wie jedes Jahr hat die Frühjahrsmesse in Innsbruck auch heuer wieder Besucher aus allen Tiroler Bezirken und dem umliegenden Alpenraum in die Messehallen gelockt. Konkret sprachen die Veranstalter gestern von 41.000 Gästen, die in den vier Tagen die 35. Frühjahrsmesse besucht haben. Vier von fünf Besuchern seien mit der Messe zufrieden gewesen, verwiesen die Veranstalter auf eine Marktforschungs-Umfrage. Congress- und Messedirektor Christian Mayerhofer führt das unter anderem auf die starke Verankerung der „Frühjahrsmesse mit dem Tiroler Autosalon und der Feel Good in der heimischen Bevölkerung“ zurück.

Außerdem zeigten sich die Messebesucher besonders kauffreudig. Mehr als die Hälfte der Messebesucher griffen den Umfrageergebnissen zufolge zur Geldtasche und kauften auf der Messe ein – diese Kauflust habe für sämtliche Messeangebote von Haushalt, Wohnen über Wellness bis zu Gartenangeboten gegolten. Die Händler erwarten nun auch ein starkes Nachmessegeschäft.

Tirols Autohäuser hätten sich mit dem 29. Tiroler Autosalon zufrieden gezeigt, wie Projektleiterin Kirsten Eichhorn erklärte: „Beim 29. Tiroler Autosalon konnten zahlreiche Neuheiten und Premieren die Besucher überzeugen. Als größte Plattform ist der Tiroler Autosalon auch die einzige Messe Tirols, bei der sämtliche Antriebsformen konzentriert unter einem Dach präsentiert wurden.“ (TT)