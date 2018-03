Von Harald Angerer

Westendorf – Die Preise für Grundstücke, Häuser und Wohnungen steigen im Bezirk Kitzbühel stetig an. Für Einheimische wird es immer schwieriger, sich die eigenen vier Wände zu schaffen. Lösungen für das Problem sind gefragt, aber bisher Mangelware. Mit einer Obergrenze bei Grundstückspreisen will nun Westendorfs Bürgermeisterin Annemarie Plieseis die Situation verbessern.

„Es gibt hier einfach zu viel Eigeninteresse, jeder will den Höchstpreis für sein Grundstück erzielen“, sagt Plieseis. Auch würden die Preisvorstellungen der Grundstücksbesitzer in den Himmel wachsen. „Da gibt es die Vorstellung von 1000 Euro und mehr für den Quadratmeter“, sagt die Bürgermeisterin. Diese seie­n aber in den seltensten Fällen realistisch, wie auch der jüngste Immoblick für Kitzbühel und Umgebung zeigt. So lag der Durchschnittspreis bei den verkauften Grundstücken in Westendorf im Jahr 2016 bei 295 Euro pro m2, im Jahr 2015 bei 266 Euro pro m2; der Höchstpreis im Jahr 2016 lag bei 534 Euro pro m2 und 2015 bei 606 Euro pro m2. Als­o deutlich entfernt von der Wunschvorstellung mancher Verkäufer.

Um dem Preistreiben einen Riegel vorzuschieben, kann sich Plieseis eine Preisobergrenze bei Baulandwidmungen vorstellen. Eine solche hat erst im Vorjahr die Gemeinde Absam eingeführt. Hier lag der durchschnittliche Quadratmeterpreis im Jahr 2016 bei 604 Euro. Die Obergrenze wurde nun bei 700 Euro eingezogen. Diese wird im Raumordnungsvertrag festgelegt.

Wenig abgewinnen kann der Idee Kirchbergs Bürgermeister Helmut Berger. „Hier muss wohl jede Gemeinde einen eigenen, für sich guten Weg finden. Wir fahren mit unseren aktuellen strengen Raumordnungsverträgen sehr gut“, sagt Berger. Und bei Einheimischengrund­stücken gäbe es ohnehin einen festgelegten Preis.

Ähnlich sieht es sein Kollege Stefan Jöchl in Reith. „Bei Neuwidmungen arbeiten wir ohnehin schon seit Jahren mit der Vertragsraumordnung. Also bei allen Grundstücken, bei denen die Gemeinde die Vergabe macht, gibt es ohnehin einen Fixpreis“, schildert Bürgermeister Jöchl. Die Wirkung der Preisobergrenze außerhalb dieser Vergaben sieht er als nicht gegeben, denn „in Altwidmungen einzugreifen, sehe ich als sehr schwierig an“, sagt Jöchl.

Oberndorfs Bürgermeister Hans Schweigkofler betont, dass es in seiner Gemeinde in den vergangenen 25 Jahren keine Widmung für freiverkäufliche Grundstücke gegeben habe. Bei den anderen Grundstücken werde der Preis seit vielen Jahren über die Vertragsraumordnung geregelt. Er würde sich aber ein­e Preisempfehlung des Landes wünschen, die etwa den Preis auf das Fünffache des Freilandpreises bei Wohnbau ansetzt. Solche Beispiele gäbe es bereits in Bayern.

Auch Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler argumentiert mit der Vertragsraumordnung. „Ein Eingriff in Altwidmungen ist vielleicht ein schöner Wunsch, aber nicht machbar“, betont Winkler. Mit der Vertragsraumordnung gäbe es ohnehin einen festgelegten Höchstpreis.