Die Neue Heimat Tirol (NHT) verwaltet derzeit rund 14.000 Mietwohnungen in ganz Tirol. Allein im letzten Jahr wurden 491 neue Wohnungen gebaut und an die neuen Bewohner übergeben.

Heuer sollen 1000 neue Wohnungen landesweit hinzukommen. Durch eine gute Akquise ist die Pipeline an Neubauprojekten auch in den nächsten Jahren prall gefüllt. „Im Bezirk Reutte investieren wir in den nächsten Jahren wieder rund 4,5 Mio. Euro für leistbaren Wohnraum", so NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner.

Direkt im Ortszentrum von Elmen entsteht derzeit mit dem Looshaus eine neue Wohnanlage mit sieben Mietwohnungen samt Carports. Die Dachgleiche wurde noch vor Weihnachten gefeiert, die Fertigstellung des neuen Wohnhauses ist bis zum Sommer geplant. Gschwentner: „Für die NHT ist das sicher ein kleineres Projekt. Uns geht es aber darum, auch abseits der Ballungszentren leistbaren Wohnraum und damit Perspektiven für junge Menschen zu schaffen."

Unterdessen sind die Vorbereitungen für ein großes Wohnprojekt mit 21 Mietwohnungen in der Marktgemeinde Reutte abgeschlossen. Die NHT investiert hier vier Mio. Euro. Weitere Projekte sind in Breitenwang und Ehrwald geplant. In den letzten 15 Jahren hat die NHT allein im Großraum Reutte 175 Wohnungen realisiert, davon 109 direkt in Reutte, 42 Wohneinheiten in Ehenbichl sowie 24 Mietwohnungen in Breitenwang.

In Summe setzt die NHT mittlerweile Projekte im Umfang von 120 Mio. Euro pro Jahr um. NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner: „Die NHT ist damit der größte gemeinnützige Wohnbauträger in Tirol." (TT)