Von Matthias Reichle

Landeck – Die Volksbefragung zu Olympia steckt den Touristikern noch tief in den Knochen. „Bei der Tourismusgesinnung läuft im Bezirk Landeck, in ganz Tirol etwas falsch“, konstatierte Tourismussprecher Alexander von der Thannen gestern bei einem Pressegespräch der Wirtschaftskammer Landeck. Die Verantwortlichen im Tourismus haben derzeit dieses Gefühl: „Es ist jedem bewusst, dass der Tourismus ein wichtiger Faktor ist“, betonte auch die Geschäftsführerin des TVB Tirol West, Simone Zangerl. Bei der Gesinnung schaue das anders aus. Das hänge aber auch davon ab, wie stark die Nähe zur Branche sei. „Je größer die Distanz, umso größer ist auch die Skepsis.“

Dass das nicht verdient ist, erklärte Wirtschaftskammer-Geschäftsführer Otmar Ladner. Immerhin sind im Bezirk 34 Prozent aller Betriebe Tourismusbetriebe – dort arbeiten auch 25 Prozent aller Beschäftigten.

An der Gesinnung zu drehen, sei das Ziel, so von der Thannen. Dass das nur über die emotionale Schiene geht, glaubt Zangerl. Man werbe ja auch nicht um Gäste, indem man von Nächtigungsrekorden spreche. „Wir vermarkten die Region über tolle Bilder.“

Dass Zahlen oft schädlich sind, ergänzte Tourismusdirektor Martin Ebster (TVB St. Anton): „Wir schüren mit den Erfolgszahlen nicht den Stolz, sondern Neid und Missgunst. Es entsteht das Gefühl, in den Tourismuszentren fällt es uns einfach in den Schoss, dass hartarbeitende Menschen dahinterstecken, ist den wenigsten bewusst.“ Jede Umweltbelastung, jeder Flächenverbrauch werde aber dem Tourismus angelastet. Mehr in internes Marketing investieren und die Branche besser präsentieren, ist sein Rat. „Wenn wir die Leute, die im Tourismus arbeiten, überzeugen müssen, dass es toll ist, dürfen wir nicht böse sein, wenn der Rest nicht hinter uns steht.“ Es sei ein emotionales Problem, gibt er Zangerl Recht.

Der Geschäftsführer des TVB Ischgl, Andreas Steibl, spürt ein Gefälle zwischen dem Paznaun und Landeck, das von „Missgunst und Neid“ geprägt ist. Er glaubt, es stecke auch viel Unwissenheit dahinter. „Die Meinung ist, dass im Paznaun die Gstopften sind.“ Dabei gebe es auch soziale Initiativen. „Ich hoffe, dass das auch die sehen, die glauben, dass wir auf dem goldenen Klo­deckel sitzen.“

Für von der Thannen ist der Tourismus die „einzige Möglichkeit, dass die Täler nicht entvölkert werden“. Die Frage nach Fachkräften ist ein Problem.

Steibl fordert ein Umdenken: Es werde „immer gesagt, dass wir die Leute brauchen. Wir müssen in den Vordergrund bringen, wie traumhaft die Jobs im Tourismus sind.“ Wenn die Mitarbeiter nicht passen, könne man einpacken.

„Wir kämpfen um jeden Lehrling“, betont der Lehrlingsbeauftragte der Wirtschaftskammer Andreas Fahrner. Er wehrt sich hier gegen Vorwürfe. Es gebe „tolle Betriebe, die Lehrlinge ausbilden“. Die Situation derzeit sei aber schwierig.