Von Michael Mader

Kundl – Die Selbstsicht der Gemeinden in Bezug auf den Digitalisierungsgrad in ihrer Kommune entspricht nicht unbedingt der Realität. Das geht aus dem kommunalen Digitalisierungsbarometer hervor, dessen Ergebnisse Andreas Hermann von der Firma Business Beat gestern beim Kommunalforum Alpenraum im Innovationsforum der Firma Lindner präsentierte. So sind beispielsweise jene Gemeinden wesentlich besser digitalisiert, die einen eher mittleren Digitalisierungsgrad angaben. Jene, die meinten, eher voll und ganz fit in puncto Digital zu sein, schnitten dafür deutlich schlechter ab. „Wo die Gemeinden gut sind, ist beispielsweise bei der Erreichbarkeit per E-Mail, schlecht etwa beim Social-Media-Auftritt“, sagte Hermann. Den Breitbandausbau sehen übrigens nur 40 Prozent als gut an, wollen diesen aber in den nächsten drei Jahren erheblich verbessern.

Bei der anschließenden Diskussion unter der Moderation von TT-Chefredakteur Alois Vahrner konnte Brixleggs Bürgermeister und Kufsteins Gemeindeverbandsobmann das Ergebnis nachvollziehen: „In Tirol sind wir beim Breitband nicht schlecht aufgestellt. Es gibt aber einen Unterschied zwischen der Inntalfurche und den Seitentälern. Für die Digitalisierung müssen aber alle zusammenspielen“, glaubt Puecher, dass die Bürgermeister wissen, dass sie hier mitmachen müssen.

Auch Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemeindebunds, ist der Meinung, dass es eine funktionierende Basis-Infrastruktur brauche, die aber in vielen Gemeinde fehle. „Es gibt eine Kluft zwischen Stadt und Land“, bekräftigte auch NR Hermann Gahr als Obmann des Forums Land. Mit ähnlichen Problemen habe Bayern zu kämpfen, wusste Stefan Graf, Direktor des bayerischen Gemeindetags.

Zuvor gab Ulrike Huemer, die IT-Chefin der Stadt Wien, Einblicke in die Digitalisierung der Bundeshauptstadt: „Wir haben bei unserer Digitalisierungsstrategie in Wien die Bürger in den Mittelpunkt gestellt. Wir haben 174 Ideen von Bürgern und Unternehmen bekommen, die alle eingeflossen sind.“ Als Beispiel nannte Huemer die so genannte Proaktive Stadt am Beispiel einer Passverlängerung. Dabei bekommt der Bürger vor Ablauf seines Reisepasses eine Information darüber und auch gleich drei Terminvorschläge, um bei der Behörde vorbeizukommen.

Zudem wurde die „Sag’s-Wien-App“ entwickelt, die ähnlich wie die Bürgermeldungs-App in Tirol funktioniert. „Der WienBot, der Chatbot der Stadt Wien für Serviceanfragen, ist quasi die Siri für die Stadtverwaltung“, erklärte Huemer. Die Digitalisierung umfasst aber alle Bereiche: So gibt es derzeit Tests in Wien mit einem selbstfahrenden Bus, in Zukunft wird es auch die selbstfahrende ­U-Bahn geben.