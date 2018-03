Innsbruck – Im November des Vorjahres spitzte sich der Konflikt zwischen Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer und seinem Nachfolger an der Spitze des ÖVP-Wirtschaftsbunds, Franz Hörl, dramatisch zu. Hörl wollte einen raschen Wechsel in der Kammer, letztlich einigten sich die Granden des VP-Wirtschaftsflügels auf die Hofübergabe am 14. November des heurigen Jahres. Seit Wochen wird jetzt im Hintergrund über mögliche Kandidaten spekuliert, schlussendlich wird der Bodenseer-Nachfolger von der Landesgruppenhauptversammlung des Wirtschaftsbundes der Kammerversammlung zur Wahl vorgeschlagen.

Nach der Bildung einer neuen Landesregierung wird es nach Ostern jedenfalls ernst im Wirtschaftsbund. Danach will Franz Hörl mit einer Findungskommission die offene Personalfrage lösen. Und da sorgt der Wirtschaftsbundobmann und Nationalratsabgeordnete jetzt für neuen Gesprächsstoff. Denn er hat plötzlich selbst wieder Ambitionen auf den Präsidentensessel in der Kammer. Darauf angesprochen, meinte er am Donnerstag gegenüber der TT: „Sag niemals nie.“

Im Gegensatz zu einem Mandat im Landtag, das laut ÖVP-Statut mit der Funktion eines Kammerpräsdenten unvereinbar wäre, stellt sich diese Hürde für Hörl im Nationalrat nicht. Schon vor seinem nachträglichen Wechsel in das Parlament Ende Jänner meinten ÖVP-Funktionäre, dass Hörl als Interessenvertreter politisch besser aufgehoben sei. Außerdem soll Hörl nicht ganz glücklich darüber sein, dass die Bundes-ÖVP nicht ihn, sondern den Kärntner ÖVP-Nationalratsabgeordneten Gabriel Obernosterer zum Tourismussprecher der Partei gemacht hat.

Der von ihm selbst geforderte Generationenwechsel könnte dem 61-jährigen Zillertaler jedoch einen Strich durch die Rechnung machen. Nach wie vor als Favorit wird nämlich der Unterländer Unternehmer und Kammervizepräsident Manfred Pletzer gehandelt. Er genießt auch das volle Vertrauen von Landeshauptmann Günther Platter (VP). Pletzer will aber keine Kampfabstimmung im Wirtschaftsbund. Aus seiner Sicht sollte nur ein Kandidat nominiert werden.

Hoffnungen macht sich nach wie vor der Thaurer Bürgermeister und Obmann der Wirtschaftskammer Innsbruck-Land, Christoph Walser. Er zählt wie Manfred Pletzer, Touristiker Mario Gerber oder Kammervizepräsidentin Barbara Thaler zur jungen Garde im Wirtschaftsbund. Thaler, die seit Jänner überdies Stellvertreterin von Günther Platter in der ÖVP ist, dürfte ob ihrer zahlreichen Funktionen nur noch Außenseiterchancen haben.

Spekulationen gibt es zudem um Kammerdirektorin Evelyn Geiger-Anker. Seit Jahren wird sie nicht nur für höhere Weihen in der Landespolitik (Wirtschaftslandesrätin) gehandelt, sondern jetzt auch als mögliche Nachfolgerin von Helmut Krieghofer als ORF-Landesdirektorin. (pn)