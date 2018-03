Innsbruck – Viele Umbauten, große Investitionen – gleichzeitig sinkende Schülerzahlen: Die Innsbrucker Tourismusschule Villa Blanka hat einige turbulente Jahre hinter sich. Zuletzt kursierten – nachdem bekannt wurde, dass der wirtschaftliche Direktor das Haus verlassen wird – sogar Gerüchte, dass der Seminar- und Eventteil der Villa Blanka abgestoßen wird.

Eine Aussage, der die neue Direktorin der Schule, Sabine Wechselberger, vehement entgegentritt. „Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben unser Eventcenter sogar ausgebaut. Wir haben ja auch unser neues Gourmet-Restaurant, das N8, inzwischen eröffnet.“ Zudem habe man die lange getrennt geführten Bereiche Schule und wirtschaftlicher Bereich wieder unter eine Führung geholt. „Dabei können wir auch einige Synergien nutzen. So hatten wir vorher zum Beispiel zwei Homepages und auch zwei Werbeagenturen“, erklärt Wechselberger. Ein Teil der Reorganisation seien auch neue Öffnungszeiten. „Damit einhergehend werden wir auch Betriebsferien einführen“, so die Direktorin. Schlussendlich entscheide der Rechenstift, was klug sei und was nicht.

Doch nicht nur im Eventbereich gibt es Neues. Waren ursprünglich im Direktionsgebäude ein neues Internat sowie neue Verwaltungs- und Klassenräume geplant, wird nun die Sanierung und der Ausbau des derzeitigen Mädcheninternats vorgezogen. Mit ein Grund dafür dürfte sein, dass derzeit noch das Management Center Innsbruck (MCI) in Räumen der Tourismusschule untergebracht ist. Das MCI soll zwar in einen Neubau in der Stadt übersiedeln, doch das dürfte noch einige Zeit dauern. „Grundsätzlich würde ich es begrüßen, wenn das MCI noch lange bei uns bleiben würde, denn die Zusammenarbeit mit dem tertiären Sektor ist für uns fruchtbar und wichtig“, betont Wechselberger.

Für den Umbau des Internats stellt sich die Schulleiterin eine „Art Campus“ vor. Geplant sind neben einer umfassenden Sanierung auch neue Freizeit- und Betreuungseinrichtungen sowie Begegnungszonen für die Schüler. „Wir wollen für unsere Schüler sozusagen eine ,Hotelkomponente‘ bieten. Sie sollen die Service- und Dienstleistungsorientierung, die wir ihnen ja beibringen, auch selbst erfahren und erleben“, erläutert Wechselberger. Die Genehmigung der Wirtschaftskammer als Träger der Villa Blanka ist vorhanden. Die Kosten für die erste Baustufe belaufen sich auf 2,5 Mio. Euro.

Und auch das neue Ausbildungsangebot (die TT berichtete) scheint anzukommen. So gibt es mit Anfang März 2018 bereits doppelt so viele Neuanmeldungen wie im Frühjahr 2017. Mit dem neuen Schuljahr gibt es neue Ausbildungszweige. Unter anderem können Schüler zwischen einem internationalen Zweig mit Sprachenschwerpunkt sowie einem „touristalen“ und einem digitalen Zweig wählen. Wechselberger führt auch wieder eine Schulform ein, die ihr Vorgänger eingestellt hatte, da er sie als nicht mehr zeitgemäß empfand: die dreijährige Fachschule. Die bekommt den Titel „kulinarische Meisterklasse“ und richtet sich an Praktiker, die nach acht Schuljahren nicht nochmals fünf bis zur Matura dranhängen wollen, wie die Direktorin gegenüber der TT vor einiger Zeit erklärte. (hu)