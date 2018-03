Innsbruck – Am 22. März eröffnet der Südtiroler Waffel- und Schokoladespezialist seinen ersten Loacker Store in Nordtirol. Der neue Store entsteht derzeit am Sparkassenplatz in Innsbruck. Damit will Loacker die neue Direktvertriebsschiene fortsetzen, die 2007 mit dem ersten Loacker Store im Outlet Center Brenner gestartet wurde. Mittlerweile gibt es sechs weitere Standorte, darunter einen am Loacker-Produktionsstandort Heinfels in Osttirol.

Die Loacker Stores sind eine Kombination aus Café-Konditorei und Markengeschäft. Die Kunden erwartet dabei, in Innsbruck auf einer Fläche von über 200 Quadratmetern und einer großzügigen Sonnenterrasse, eine breite Palette aus der Loacker-Produktwelt. Darüber hinaus ist im Store das komplette Loacker Waffel-Sortiment erhältlich, derzeit rund 200 Produkte.

Mit über 36.000 Tonnen produzierten Waffel- und Schokoladespezialitäten sowie einem Exportanteil von 71 Prozent zählt das 1925 gegründete Familienunternehmern zu den Marktführern. Der Produktionsstandort in Osttirol wurde zuletzt stark ausgebaut. Aktuell sind dort 376 Mitarbeiter beschäftigt. (TT)