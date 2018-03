Von Nina Schrott

Zams – Sie ist Ausgangspunkt für Wander- und Klettertouren in den Lechtaler Alpen, Ausbildungszentrum sowie Stützpunkt des Weitwanderweges E5 – die Steinseehütte in 2061 Metern Seehöhe. Land­ecker Kletterer haben die Schutzhütte 1924 erbaut.

Bei der Vollversammlung der Alpenvereinsektion Land­eck am Freitag standen Aktivitäten rund um die Hütte im Mittelpunkt. Vorigen Herbst wurde das Haus bei widrigen Wetterverhältnissen um einen Trakt erweitert. Die enorme Menge von 200 Tonnen Bauschutt musste per Hubschrauber entsorgt werden.

In Summe hat der Alpenverein rund 130.000 Euro in den Zubau investiert. Zahlreiche unentgeltliche Arbeitsstunden wurden geleistet. „Zur schwierigen Wetterlage kommt dazu, dass der Weg zum Steinsee-Areal sechsmal vermurt worden ist“, schilderten die Funktionäre.

Die Funk- bzw. Telefonverbindung im Steinsee-Gebiet gibt Anlass zu Sorge. Hüttenpächter Buggy Reich warnt vor drohenden Problemen: „Derzeit funktioniert nur das Netz von t-mobile über den Sender am Krahberg.“ Man habe Hinweise, wonach dieser Sender abgebaut werden könnte. „Damit wären wir komplett abgeschnitten“, so der Hüttenwirt. „Das Funkloch würde auch Not­rufe betreffen“, zeigte Vorstand Bernd Noggler auf. Keine Stellungnahme gab es bis gestern von der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH.

Landtagsvizepräsident Toni Mattle lobte die Kinder- und Jugendarbeit der ÖAV-­Sektion. In Zeiten von Smartphone und Co. sei es wichtig, junge Leute an die Schönheit der Bewegung im Freien heranzuführen. Auch Vereinskassier Marcello Posch sieht die rund 11.500 Euro Ausgaben für Nachwuchsprojekte keinesfalls als Fehlgriff. „Das ist eine sinnvolle Zukunftsinvestition.“ Neben dem regelmäßigen Klettertraining werden auch Camps und Ausflüge organisiert.

Bei den Neuwahlen wurden Vorstand Noggler, Stellvertreter Gabriel Winkler und Kassier Marcello Posch für weiter­e drei Jahre bestätigt.