Von Agnes Dorn

Karrösten – „Wenn ich zu euch herkomme, bin ich immer perplex über die Bandbreite eurer Projekte und wie stark die Region in Bewegung ist“, lobte Christian Stampfer von der Abteilung Landesentwicklung und Zukunftsstrategie die „höchst professionelle Arbeit“ des Vereins Regionalmanagement Imst anlässlich der Generalversammlung in Karrösten. In sechs Vorstandssitzungen wurden im vergangenen Jahr 14 neue Projekte beschlossen, die Förderungen in der Gesamthöhe von einer halben Million Euro lukrieren konnten. Somit wurde ein regionales Investitionsvolumen in der Höhe von rund 1,1 Millionen Euro ausgelöst.

„Insgesamt konnten wir rund 35 Vorhaben und Projekte betreuen. Vier Projekte haben wir im vergangenen Jahr abgeschlossen“, zog Obfrau Brigitte Flür zufrieden mit den Ergebnissen vor der Generalversammlung Bilanz. Zu den neueren Projekten zählen die Attraktivierung des Badesees Mieming, die Apfelmeile Haimin­g, das Steinbockzentrum St. Leonhard oder die Einzelprojekte zur Barrierefreiheit. Als Neue im Regio-Team hat Melania Salega viele Ideen wie zum Beispiel ein Fahrradkino mit im Gepäck.

Als Programm-Geschäftsstelle für das Regionalwirtschaftliche Programm Pitztal ist Regio Imst außerdem erste Anlaufstelle für alle Förderansuchen des insgesamt zehn Millionen Euro schweren Förderprogramms. „Die zehn aktuell auf dem Tisch liegenden Anträge werden am 5. April vom Fördergremium behandelt“, skizziert Geschäftsführer Markus Mauracher den nächsten Schritt.

Die Klima- und Energiemodellregion Imst unter der Leitung von Gisela Egger konnte in der vergangenen Förderperiode 100 Prozent der geplanten Maßnahmen umsetzen und bereits wie das Regionalmanagement Imst im Gesamten auf eine ansehnliche Vorschau verweisen.

„Neben der Projektarbeit war der Schwerpunkt im vergangenen Jahr die Vernetzung. Auch das Gemeinwohl, das ja keine Lobby hat, haben wir auf mehreren Ebenen unterstützt“, ließ Mauracher das abgelaufene Jahr Revue passieren. Zu den Gemeinwohlprojekten, die keine Förderungen, sondern nur Arbeitskraft benötigten, zählten Maßnahmen für ein barrierefreies Imst und die Ausbildung Erste-Hilfe-Beauftragter für Asylunterkünfte, wie Projektmanager Manuel Flür berichtet. Das Freiwilligenzentrum Imst unter Marlies Trenkwalder zählt ebenfalls zu den Kindern von Regio.

Das Regionalmanagement Imst ist zwar schon so alt wie Österreichs EU-Mitgliedschaft, der große Erfolg des Vereins musste aber in vielen Jahren stetigen Einsatzes aller Akteure kontinuierlich erarbeitet werden. Heute ist die Institution personell und strukturell gut aufgestellt und in der Region verankert. Das Tiroler Modell habe nicht nur in Österreich Alleinstellungsmerkmal, sondern auch in der EU, ergänzt Stampfer. Die Strategie der Regionalentwicklung mit der Entscheidungskompetenz direkt bei den Gemeinden würde inzwischen immer wieder als Vorbil­d herangezogen.