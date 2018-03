Lienz – Im Bezirk Lienz geht es wirtschaftlich aufwärts. Das vermeldet die Wirtschaftskammer und präsentiert Zahlen und Fakten dazu. Generell habe sich der Abstand zu den Nordtiroler Bezirken 2017 noch stärker verringert als bisher schon, heißt es.

Eine der Kennzahlen betrifft die unselbstständig Beschäftigten. Bezogen auf die letzten zehn Jahre zeigt sich eine Steigerung von 8,8 Prozent. Als „Zugpferd“ fungieren dabei die Arbeitsplätze in der Industrie. Hand in Hand damit geht die Arbeitslosenquote. Sie fiel 2017 auf ein Allzeit-Tief von 8,9 Prozent.

Deutlich wird der Aufwärtstrend laut Wirtschaftskammer, wenn man Osttirols Entwicklung der letzten 20 Jahre betrachtet. Das Bruttoregionalprodukt (BRP), eine Kennzahl für die Wirtschaftsleistung einer Region, ist in dieser Zeit auf mehr als das Doppelte gestiegen. Bei der Steigerung des BRP zieht Osttirol (plus 38 Prozent) seit 2005 dem gesamten Bundesland Tirol (plus 26 Prozent) davon.

Wirtschaftskammerobmann Michael Aichner sieht mehrere Gründe für die positive Entwicklung: „Die gute Konjunktur ist einer davon, aber es kamen auch neue Betriebe dazu, und bestehende Firmen haben teils beachtliche Investitionen getätigt“, so Aichner. Er hofft, dass sich der Aufwärtstrend auch in Zukunft fortsetzt. Handlungsbedarf sieht der Obmann bei Arbeitsplätzen für Akademiker und Top-Facharbeiter, aber auch im Tourismus. Laut Statistik der Wirtschaftskammer gibt es vor allem im Winter weniger Nächtigungszuwachs als in Nordtirol. (TT, co)