Von Simone Tschol

Reutte – Am 25. Mai tritt die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft (die TT berichtete). Was im ersten Moment wie ein reiner Formalakt klingt, ist alles andere als das – speziell für Beherbergungsbetriebe. Denn persönliche Daten von Gästen fallen bei jedem Aufenthalt an. Viele dieser Daten sind zudem besonders sensibel, denn der Kontakt zwischen Gast und Vermieter ist meist sehr eng. Das Hotel kennt die Essgewohnheiten und -vorlieben des Gastes, erfährt von seinen Freizeitinteressen, reinigt täglich sein Bad und richtet sein Bett. Häufig hat das Hotel sogar Kenntnis vom Gesundheitszustand des Gastes, von Krankheiten, Al­lergien oder Diäten. Das Hotel weiß, welche Zahlungsmittel er einsetzt und welches nächste Reiseziel er anvisiert.

Hier öffnet sich ein breites Spannungsfeld. Einerseits muss der Geheimhaltungsanspruch der Gäste gewahrt werden, andererseits müssen jedoch einige personenbezogene Daten verwendet werden, weil sonst der Beherbergungsvertrag und gesetzliche Pflichten nicht erfüllt werden können. Was also tun?

Um Licht ins Dunkel zu bringen, lud der TVB Naturparkregion Reutte kürzlich als tirolweit Erster in Kooperation mit dem Verband der Tiroler Tourismusverbände, dem Wifi und der Wirtschaftskammer zu einem Seminar mit den beiden Datenschutzexperten Werner Pilgermair und Norbert Schöpf. Und das Interesse war groß.

„Die Frist 25. Mai ist eine Illusion“, findet TVB-Reutte-Geschäftsführer Ronald Petrini klare Worte. Sollen persönliche Daten verarbeitet werden, müssen sich Nutzer künftig damit aktiv einverstanden erklären. Ab 25. Mai muss jeder Betrieb darlegen, welche Daten seiner Gäste und Mitarbeiter von ihm verarbeitet werden, wo diese liegen und wohin sie weitergegeben werden. Darüber ist ein detailliertes Verarbeitungsverzeichnis zu führen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob die Verarbeitung der Daten in einer gekauften Software, einer „selbstgebastelten“ Excel-Lösung oder in Papierform in einem Ordner erfolgt.

Darüberhinaus ist der Vermieter dazu verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, damit Unbefugte nicht an diese personenbezogenen Daten gelangen. Dies können Zutrittskontrollen wie Sicherheitsschlösser, Alarmanlagen oder Chipkartenleser sein, Zugangskontrollen zu Verarbeitungsanlagen wie Rechnern und Systemen durch Benutzerkennung und Passwort oder Zugriffskontrollen wie Rechteverwaltung in automatisierten Verarbeitungssystemen.

Auch die Weitergabekontrolle obliegt dem Vermieter. Diese gewährleistet, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Übertragung, ihrem Transport oder der Speicherung auf einen Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können. Zudem hat eine Eingabekontrolle zu erfolgen (nachträglich muss festgestellt werden können, welche Daten zu welcher Zeit von wem eingegeben oder verändert worden sind). Weiters sind Regelungen zur Speicherdauer und Löschung dieser Daten zu treffen, verbindliche Vorgehensweisen bei Sicherheitsverletzungen festzulegen und ein „Sicherheitsnetz“ in Form einer Überwachung der Kontrollverfahren einzuführen. Nicht zuletzt müssen auch Mitarbeiter geschult werden.

Beim Verstoß gegen die neue Datenschutzgrundverordnung drohen drakonische Strafen. Petrini: „Da ist von Strafen bis zu 20 Millionen Euro die Rede. Wobei zum jetzigen Zeitpunkt keiner wirklich weiß, wie heiß die Suppe tatsächlich gegessen wird.“

Laut Petrini gebe es aber durch die neue Verordnung noch weit mehr zu beachten. „Wir müssen uns auch gegenüber externen Dienstleistern durch Verträge absichern – zum Beispiel gegenüber Reinigungsdiensten, EDV- oder Marketing-Dienstleistern bis zu den Online-Agenturen.“

Für etwaige Verträge, so Vermietercoach Theresa Feistenauer, gebe es bei der Wirtschaftskammer Musterverträge. Feistenauer: „Da kommt recht viel auf die Vermieter zu.“

Dass die Vorgaben bis zum 25. Mai zu 100 Prozent umgesetzt werden können, will Feistenauer nicht in Abrede stellen, „aber die Zeitspanne ist schon sehr ambitioniert“.

Die Datenschutzerklärung sei auch auf Websites eigens anzuführen. „Das wird ab Juni überprüft“, so Feistenauer.