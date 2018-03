Von Hans Nikolussi

Bichlbach – Unterschiedlicher könnten sie nicht sein: die Bruderschaft St. Christoph am Arlberg und die Zunftbruderschaft St. Josef von Bichl­bach. Die eine 22.000 internationale Mitglieder zählend, darunter viele aus dem Hochadel und sozialen Belangen verpflichtet, die andere sich aus Gewerbetreibenden und Handwerkern aus dem Außerfern rekrutierend und 288 Zunftbrüder und -schwestern stark. Das stellte sich am traditionellen Festtag bei der Bruderschaftsversammlung im voll besetzten Dorfheim in Bichlbach heraus.

Die Bichlbacher, die sich 1977 neu gründeten, haben es sich zur Hauptaufgabe gemacht, die älteste Zunftkirche im deutschsprachigen Raum zu erhalten, das Zunftmuseum in Bichlbach zu betreuen und beides einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Präsident Paul Strolz und Zunftprobst Lorenz Wacker legten Rechenschaft über Aktivitäten und Finanzen im abgelaufenen Jahr ab, der gesamte Vorstand wurde einstimmig entlastet. Die Neuwahlen bestätigten im Großen und Ganzen die Führung des Traditionsvereins für die nächsten drei Jahre.

Auch schon traditionell darf sich immer wieder eine Firma aus dem Außerfern dem Gremium vorstellen. Diesmal präsentierten Evely­n Deutsch-Grasl und Thomas Grasl aus Lechaschau ihr „Aromapflege“-Firmenkonzept. „Natürlich für die Gesundheit“ ist das Leitbild der beiden, die sich mit dem Vertrieb von natürlichen ätherischen Ölen, Hydrolaten & Heilpflanzen und deren professionellem Einsatz in der Aromapflege, Aromatherapie und Naturkosmetik beschäftigen und ihr Wissen in Seminaren auch weitergeben.

Dann war Adi Werner, seit 1962 zusammen mit seiner Gattin Gerda an vorderster Front ehrenamtlich für die Bruderschaft St. Christoph tätig, am Wort. Von Heinrich Findelkind, einem Waisenkind und einfachen Viehhirten, im Jahr 1386 gegründet, zählt die Vereinigung heute mit über 22.000 Mitgliedern aus aller Welt zu den größten karitativen Einrichtungen des Alpenraumes.

Die Bruderschaft St. Christoph hat sich der Unterstützung von in Not geratenen Familien mit Kindern verschrieben. Finanziert wird die Einrichtung durch die Mitgliedsbeiträge, Spenden und Benefizveranstaltungen. Über 17 Millionen Euro sind seither sozialen Zwecken zugeflossen. Angepeilt ist eine Mitgliederzahl von 25.000, die Unterstützungssumme sollte auf 25 Millionen anwachsen, meinte der engagierte Arlberger. In der Hospiz-Kapelle auf der Passhöhe müsste Bruderschaftsmeister Adi dafür aber noch oft den antiken „Bihänder“ schwingen, um Mitglieder aufzunehmen.

Musikalisch umrahmt wurde die Bruderschaftsversammlung in Bichlbach vom Männergesangsverein Reutte. Der jährlich ausgelobte Sozialpreis ging heuer an die Vinzenzgemeinschaft Region Reutte.