Innsbruck – Die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) Aktiengesellschaft hat im Geschäftsjahr 2017 ein Plus bei Umsatz und Gewinn verzeichnet. Der Umsatz stieg von 157,7 Mio. Euro im Jahr 2016 auf 161,1 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss lag 2017 bei 22,3 Mio. Euro (2016: 19,1 Mio. Euro), teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mit. Die Eigenkapitalquote sei auf über 60 Prozent gestiegen.

Die IKB investierten im Jahr 2016 insgesamt 44 Mio. Euro. In die Inbetriebnahme der Druckrohrleitung beim Kraftwerk Obere Sill seien 16 Mio. Euro geflossen. In der Kläranlage Roßau seien die Bauarbeiten fertiggestellt worden. Für zehn Mio. Euro wurden dort ein Biomassekraftwerk sowie eine neue Klärschlammtrocknungsanlage errichtet. Zusätzlich zur Wasseraufbereitung werden in der Anlage jetzt auch Strom und Wärme für bis zu 1.000 Haushalte erzeugt, hieß es.

Heuer sollen 45 Mio. Euro investiert werden

2018 sollen laut IKB erneut rund 45 Mio. Euro investiert werden. So stehe mit der Erweiterung der Stollenanlage in Mühlau im Bereich der Trinkwasserversorgung für rund sieben Mio. Euro ein weiteres Großprojekt an. Weitere acht Mio. Euro werden in die Fortsetzung der Kanaloffensive fließen, teilte das Unternehmen mit.

„Trotz eines immer schwieriger werdenden Marktumfelds insbesondere, was die Energiemärkte betrifft, können wir auf ein sehr gutes Jahr 2017 zurückschauen“, kommentierte IKB-Vorstandsvorsitzender Helmuth Müller die Bilanz. Die Innsbrucker Kommunalbetriebe beschäftigen laut eigenen Angaben 675 Mitarbeiter. (APA)