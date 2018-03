Von Verena Langegger

Innsbruck – Es riecht nach Holz und schweren Teppichen in der großen, doch recht luftigen Messe Innsbruck. Stefan Kleinlercher, Abteilungsleiter von Congress Messen Innsbruck (cmi), freut sich schon auf den Start der „Euroantik 2018“ heute um 13 Uhr: „Hier ist garantiert für jeden etwas dabei.“ 120 Aussteller zeigen und verkaufen verschiedenste Stücke – Tische, Schränke, Porzellan, aber auch Autos mit einem Gesamtwert von 10 Mio. Euro. Es gibt aber auch Skurriles, etwa einen Crashtest-Dummy aus Korb. Verwendet wurde dieser 1933 in einem Luis-Trenker-Film, die Korbfigur sollte statt Trenker in einer Lawine landen. Zum Verkauf steht auch eine weitere Filmrequisite, nämlich jener Puch G, mit dem der „Bergdoktor“ Hans Sigl in der TV-Serie zu seinen Patienten fuhr, Wert ca. 15.000 Euro inklusive Pickerl.

Die Aussteller kommen aus den Nachbarländern Deutschland, Italien, Tschechien, der Schweiz oder Ungarn. Auch aus Schweden reist ein Antiquitätenhändler an, freut sich Veranstalter Joel Lanbach. Vor ihm steht eine Uhr im Wert von rund 40.000 Euro, auch diese wird vermutlich bis Sonntag einen Käufer finden. „Es ist für jede Geldtasche etwas dabei“, sagt Andreas Brix vom Oldtimer Club Tirol. Er selbst hat gerade ein Paar Ski und Skischuhe der Tiroler Techniklegende Otto Mathé gekauft. Mathé ist auch die diesjährige Sonderausstellung gewidmet. Ein besonderer Höhepunkt der Messe ist zudem wieder der An- und Verkauf der Old- und Youngtimer. Zu sehen sind zahlreiche amerikanische Klassiker, von der Corvette bis zum Cadilla­c.

Der Handel mit Antiquitäten hat sich mit der Digitalisierung verändert, erzählt Veranstalter Helmut Zaggl: „Früher wurde der Preis bezahlt, den der Käufer zahlen wollte, also was es ihm wert war. Heutzutage kann ein Interessent jederzeit im Internet nachsehen, was ein Stück derzeit kostet.“ Aktuell besonders begehrt sind hochwertige Jugendstilmöbel – für alte Stühle, Kommoden und Schränke der Wiener Schule werden hohe Preise gezahlt. Es kommen aber nicht nur Jugendstilfans, auch Hotelbesitzer stöbern gerne. Diese finden immer wieder kleine, feine Deko-Stücke. Insgesamt werden rund 8000 Liebhaber von alten Dingen erwartet, verkauft werden laut Veranstalter Waren im Wert bis zu fünf Mio. Euro.