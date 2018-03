Reutte, Vils – Dem rückläufigen Schaltergeschäft und begrenzten Einzugsgebiet von Vils trägt die Sparkasse Reutte jetzt Rechnung und schließt mit Ende Juni ihre Filiale in Vils. Dazu Vorstandsvorsitzender Walter Hörtnagl: „Digitalisierung, Onlinebanking – diese Entwicklungen machen selbstverständlich alle auch vor unserem Haus nicht halt. Das Kundenverhalten hat sich stark geändert, der Andrang an den Schaltern ist stark rückläufig. Wir haben uns diesen Schritt lange und sehr genau überlegt und setzen ihn mit 29. Juni um. Die Filiale Vils wird geschlossen und es wird dort auch kein Selbstbedienungsservicebereich mehr eingerichtet.“ Die Filiale Reutte Untermarkt werde dafür zu einer Art Kompetenzzentrum aufgewertet und die Vilser Bankkundschaft dort künftig gerne gesehen.

Von der Schließung sind drei Mitarbeiter betroffen, sie finden alle in anderen Bereichen eine Weiterbeschäftigung. Die betroffenen Bankkunden wurden über diverse Kanäle von der Beendigung des Vilser Sparkassenengagements informiert. Nicht in Frage gestellt sind laut Walter Hörtnagl die Bankstellen Lermoos, Tannheim, Elbigenalp, Lechaschau und Reutte Untermarkt sowie natürlich das Headquarter im Obermarkt. In früheren Jahren waren schon die Filialen Berwang und Reutte/Mühl den geänderten Rahmenbedingungen zum Opfer gefallen.

Die Sparkasse Reutte zählt aktuell 95 Mitarbeiter nach Köpfen gerechnet. Um Teilzeitkräfte bereinigt sind dies 73 Vollzeitäquivalente. Die Bilanzsumme des vergangenen Geschäftsjahres betrug 385 Millionen, die anvertrauten Kundengelder machen 530 Millionen Euro aus. (hm)