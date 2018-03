Von Max Strozzi

Innsbruck – Durch die Tourismus-Jobstudien des Wifo und des IHS fühlen sich vor allem Tiroler Oppositionsparteien in ihrer Kritik an Arbeitsbedingungen in der Branche bestätigt. Wie berichtet, müssen Tirols Tourismusbetriebe bis 2023 rund 6600 Stellen besetzen, tun sich aber schwer, Mitarbeiter zu finden. Zudem ist die Verweildauer im Tourismus-Job gering, die Absprungrate hoch, Lehrlingszahlen brachen ein. Bundes-Branchensprecherin Petra Nocker-Schwarzenbacher räumte ein, dass es notwendig sei, das Image der Branche zu verbessern und die gewünschten Bedingungen auch zu liefern.

Tirols ÖGB-Chef und künftiger SPÖ-Landtagsabgeordneter Philip Wohlgemuth kritisiert die Bundesregierung und sieht die Tourismusbetriebe in der Pflicht. „Während die türkis-blaue Regierung mit der Senkung der Mehrwertsteuer, der Erweiterung der Mangelberufsliste und Aufweichungen der Arbeitnehmerschutzbestimmungen für die Wirtschaftstreibenden ein Zuckerl nach dem anderen bereithält, müssen die Beschäftigten bittere Pillen schlucken“, stößt sich der Gewerkschafter an den Entscheidungen der neuen Bundesregierung. „Kellnerinnen dürfen künftig zwölf statt acht Stunden im Rauch stehen, ein Privatleben ist an Arbeitstagen aufgrund der Ruhezeitverkürzung auf acht Stunden quasi gestrichen. Gleichzeitig wundert man sich, dass die Tourismus-Branche keine Mitarbeiter mehr findet“, so Wohlgemuth. Man müsse die Rahmenbedingungen verbessern, um der hohen Fluktuations- und Ausfallsrate der Mitarbeiter entgegenzutreten.

Laut Gerald Hauser (FPÖ), der im Tourismusausschuss die „Zuckerln“ mit ausverhandelt hat – fixiert sind das Ende des Lokalrauchverbots und die Mehrwertsteuersenkung – muss „an vielen Schrauben gedreht werden“. So müsse etwa „das eigene Potenzial noch mehr ausgeschöpft werden, bevor weitere Mitarbeiter aus Drittstaaten kommen“. Tourismusvertreter fordern dagegen, die Mangelberufsliste zu erweitern, um mehr Mitarbeiter aus Drittstaaten einstellen zu können. Betriebe, die mit Mitarbeitern „erstklassig und wertschätzend“ umgehen, müssten vielmehr ausgezeichnet werden, so Hauser.

Die Liste Fritz betont, im Wahlkampf auf die Auswüchse des Massentourismus wie Massenverkehr, Übererschließung, Bodenverbrauch und fehlendes Bewusstsein für Mitarbeiter hingewiesen zu haben, erklärten Klubchefin Andrea Haselwanter-Schneider und Vize Markus Sint. „Wir wurden mitunter als Feinde des Tourismus diskreditiert“, beklagen sie. Spät, aber doch attestiere sich die Branche nun selbst ein Image- und Personalproblem: „Der Wettbewerb um die besten Mitarbeiter ist für andere Branchen selbstverständlich, der Tourismus muss ihn offenbar erst lernen.“