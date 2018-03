Klagenfurt, Lienz – Die SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG verkauft einen 1,3 Hektar großen Teil ihrer Liegenschaft am Standort Lienz in Osttirol. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, wurde Anfang 2018 ein Produktionsprozess optimiert, wodurch man einen Teil des Grundstücks nicht mehr benötigt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Konkret wurde die Behälterproduktion in Lienz von zwei Standorten zu einem zusammengefasst, heißt es von einer Unternehmenssprecherin: „Dadurch wurde ein Lager aufgelöst, das nun nicht mehr gebraucht wird.“ Das Unternehmen erwartet durch kürzere Wege Einsparungen, auch wenn die eher gering bleiben würden. Im Arbeiterbereich sollen allerdings keine Arbeitsplätze eingespart werden.

Einmaleffekt auf das Konzernergebnis

Der aus dem Verkauf resultierende Buchgewinn werde sich als Einmaleffekt auf das Konzernergebnis auswirken, heißt es von SW Umwelttechnik. Bis zum Sommer soll die Transaktion über die Bühne gehen.

Am Standort Lienz entwickelt das Unternehmen Betonfertigteile für Kunden der Geschäftsbereiche Wasserschutz und Infrastruktur, sie werden auch hier hergestellt. Die Produktpalette reicht von Mineralölabscheidern, Regenwassernutzungsanlagen, Kläranlagen und Großbecken bis hin zu Stützwandsystemen und Elementen aus ultrahochfestem Beton. (APA)