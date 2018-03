Die Erweiterung der Eichenhof-Lifte in St. Johann im vergangenen Jahr hat sich offensichtlich gelohnt. „Unsere Erwartungen hinsichtlich der Frequenz wurden bei Weitem übertroffen", erklärte Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Bergbahn, Stefan Seiwald, bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Demnach verzeichnete das Skigebiet vor der Erneuerung der Eichenhof-Lifte an Spitzentagen rund 5300 Skigäste pro Tag. In der heurigen Saison waren es durchschnittlich um circa 1200 Gäste pro Tag mehr, so Seiwald. Doch wie immer hat eine Medaille zwei Seiten.

Die zunehmende Gästeanzahl muss auch irgendwo parken. Derzeit gibt es aus Sicht der FPÖ aber zu wenig Abstellmöglichkeiten auf dem Areal der Eichenhof-Lifte, weshalb sie in einer schriftlichen Anfrage wissen wollte, welche Verbesserungsmöglichkeiten sich die Gemeinde in diesem Bereich für die Zukunft vorstellt. „Es handelt sich um ein ernsthaftes Problem, da viele Einheimische wie Gäste dazu geneigt waren, in eines der umliegenden Skigebiete auszuweichen und somit wichtige Einnahmen der Bergbahn (...) entgehen", steht unter anderem in der Anfrage geschrieben.

Bürgermeister Stefan Seiwald ist sich des Parkplatzproblems bewusst. „Wir haben heuer bereits etwa 200 zusätzliche Parkplätze in St. Johann errichtet. Wir sind dabei, weitere zu erstellen. Dafür müssen wir aber noch mit den Grundeigentümern sprechen." Zudem habe man eine neue Ausrichtung des Skibussystems ins Auge gefasst. Diesbezüglich sollen die Gespräche mit dem TVB Anfang April starten. Wie genau das neue Skibussystem aussehen könnte, möchte der Bürgermeister gegenüber der TT noch nicht sagen. Nur so viel: „Es geht um eine Verdichtung und Attraktivierung."

Wie berichtet, sind die neuen Eichenhof-Lifte seit Mitte Dezember 2017 in Betrieb. Mehrheitseigentümer ist der schwedische Skigebietsbetreiber SkiStar, welcher 68 Prozent am Skigebiet in St. Johann hält. Insgesamt wurden rund 18 Millionen Euro in die Entwicklung des Skigebietes investiert. (miho)