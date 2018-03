Innsbruck – „Wir blicken dank unserer ausgezeichneten Mitarbeiter auf ein sehr erfolgreiches Geschäftjahr 2017 zurück und haben weitere Marktanteile dazugewonnen. Dank unserer sehr guten Kapitalausstattung wollen und können wir ein verlässlicher Partner für unsere Kunden sein“, sagt BTV-Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher.

In der Bilanz wurden durchwegs Zuwächse und neue Rekordwerte in der 113-jährigen Geschichte der Bank erzielt: Die Bilanzsumme im Konzern (mit BTV Leasing, Silvretta Montafon sowie den Mayrhofner Bergbahnen) legte um 4,5 % auf 10,46 Mrd. Euro zu, die Finanzierungen an Kunden um 5,5 % auf 7,34 Mrd. Euro und die betreuten Kundengelder um 5 % auf 13,91 Mrd. Euro. Der Jahresüberschuss vor Steuern stieg kräftig von 73,5 auf 91,2 Mio. Euro. Das Eigenkapital wurde um 12,1 % auf 1,37 Mrd. Euro erhöht. Mit einer harten Kernkapitalquote von 15,05 % liege man auch im Österreich-Vergleich sehr gut. Als ähnlich wichtigen Wert sieht Burtscher die hohe Weiterempfehlungs­rate durch die Kunden, für die man 2017 bereits zum zweiten Mal als einzige Tiroler Bank vom Finanz-Marketing Verband Österreich (FMVÖ) den „Recommender Award“ verliehen bekommen habe.

Die börsenotierte BTV hat zurzeit 38 Bank-Standorte und 2015 Mitarbeiter im Konzern. Sie ist neben ihrem Kerngebiet Tirol und Vorarlberg (noch immer 70 Prozent des Geschäftsvolumens) auch in Wien, in Bayern, Baden-Württemberg, der Ostschweiz und in Südtirol tätig. „Ein extrem wirtschaftsstarker Raum mit 35 Mio. Einwohnern und 25 Prozent aller Weltmarktführer“, sagt Burtscher. „Die Wirtschaft brummt überall so stark wie schon lange nicht mehr, in allen genannten Regionen und in allen Branchen.“ Der Aufwärtstrend sehe nachhaltig aus. Negativ seien zurzeit einzig internationale politische Unsicherheiten und Spannungen.

Die Zinsen würden wohl noch zwei Jahre extrem tief bleiben, glaubt Burtscher. In den USA seien hingegen nach der jüngsten Erhöhung noch zwei weitere Zinsschritte nach oben zu erwarten.

Kritik übt der BTV-Chef am Wust an immer neuen Regulatorien und Vorschriften, die fast schon im Wochenrhythmus zu bewältigen seien. „Eine Kunden-Orientierung zu leben, wird dadurch leider immer weiter erschwert.“ Belastet würden nicht nur die Banken, sondern auch die Kunden, die teils eine wahre Unterschriftenflut über sich ergehen lassen müssen. Dass die Politik und Aufsicht (jüngst etwa auch die Nationalbank) Erleichterungen versprochen haben, sieht Burtscher vorsichtig. „Die Botschaft hör’ ich wohl ...“ (va)