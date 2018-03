Jerzens – So skiverrückt die Tiroler sind, so fußballverrückt sind die Deutschen. Die „perfekte Fusion“ beider Sportarten präsentierten Tourismusverband Pitztal und Pitztaler Bergbahnen gestern: Mit dem FC Augsburg fand man für die nächsten drei Jahre einen Werbe- und Sponsoringpartner, der immerhin seit sieben Jahren in der ersten deutschen Fußballliga mitmischt.

Die Ziele sind klar: Imagepflege, Bekanntheitssteigerung, Emotionalisierung der Marke Pitztal und die damit verbundene Gäste(neu)gewinnung. Kein Geringerer als Stefan Reuter, sportlicher Geschäftsführer des FC Augsburg und ehemaliger Nationalspieler, war mit weiteren Vereinsspitzen zu Gast im Zeigerrestaurant in Jerzens, um die neue Seilschaft offiziell aus der Taufe zu heben. „Uns verbindet eine lange Freundschaft“, sagte TVB-Obmann Rainer Schultes, „die sportliche Ausrichtung und die familiäre Kleinstrukturiertheit beider passen perfekt zusammen.“ Mit der Präsenz im deutschen Profifußball würde man neue Wege gehen.

Beide Seiten würden enorm profitieren. „Wir werden mit unserer Mannschaft oft hierher auf Trainingslager kommen“, verspricht Robert Schraml vom FC-Marketing, „im Gegenzug werden wir im Sommer eine Gondel mit dem Pitztal-Logo bei uns im Stadion aufstellen.“ Das sei nur eine von vielen Maßnahmen, um die Marke Pitztal bekannter zu machen. Da der Club zahlreiche, namhafte Firmen als Partner habe, seien auch Wirtschaftskooperationen zu erwarten. (huda)