St. Ulrich am Pillersee – Im November wurde der Verkauf der Bergbahnen Pillersee besiegelt, die Unternehmensgruppe Pletzer hat das Skigebiet übernommen. Das Gebiet umfasst Liftanlagen, die von Hochfilzen als auch von St. Jakob in Haus und St. Ulrich am Pillersee zugänglich sind. Mit der Übernahme der Bergbahn hat die Pletzer-Gruppe zahlreiche Investitionen geplant wie die Errichtung eines Speicherteichs mit einer Pumpstation, zusätzliche Beschneiungsanlagen, technische Verbesserungen der Pisten, eine Vollbeschneiung, neue Seilbahnen in Hochfilzen und Hochleiten sowie eine Attraktivierung des so genannten Kröpflliftes.

Die Investitionssumme wird mit rund 15 Millionen Euro beziffert, die Finanzierung soll ohne Haftungsübernahmen von Dritten erfolgen. Allerdings sollen die Gemeinden ihre bisherigen Förderbeiträge verdoppeln. Derzeit zahlen die drei Gemeinden St. Ulrich, St. Jakob und Hochfilzen rund 61.400 Euro an die Bergbahn, künftig sollen es rund 123.000 Euro sein. Im Zusammenhang mit dem Investitionsprogramm der neuen Eigentümer werden die Unterstützungen 15 Jahre lang gewährt. Also insgesamt fördern die Kommunen das Ausbauvorhaben mit 1,550.780 Millionen Euro.

Der Zeitplan ist ambitioniert, bis 2024 sollen die Bergbahnen in neuem Glanz erstrahlen. (pn)