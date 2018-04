Von Verena Langegger

Innsbruck — In seiner Rede vom 5. Juni 1947 entwarf der amerikanische Außenminister George C. Marshall die Idee eines Aufbauprogramms für das nach dem Zweiten Weltkrieg zerstörte Europa. Nicht nur wegen seines finanziellen Ausmaßes, auch wegen seines sozioökonomischen und politischen Ansatzes gilt das European Recovery Program (ERP) noch heute, 70 Jahre nach dessen Start, immer noch als Symbol für effiziente humanitäre und wirtschaftliche Hilfe. „Hilfe zur Selbsthilfe", so lautete die Devise für den Marshall-Plan. Die Länder, die unterstützt wurden, sollten nach den Zerstörungen durch den Krieg wirtschaftlich wieder auf eigenen Beinen stehen können. Eine grundsätzliche Vorgabe der Amerikaner war jedoch, dass das Geld investiert und reinvestiert werden sollte. Die Erlöse, die durch die „Gegenwertsmittel" in das ERP-Sonderkonto flossen, durften ausdrücklich nicht zum „Stopfen von Budgetlöchern" verwendet werden.

Auch Tirol profitierte vom Marshall-Plan. Hans Petschar, Mitautor des Buches „Der Marshallplan. Die Rettung Europas und der Wiederaufbau Österreichs" bezeichnet Tirol sogar als einen großen Profiteur des US-Geldes: „Jedes größere Hotel, angefangen vom Hotel Europa in Innsbruck, erhielt Mittel zur Modernisierung seiner Anlagen. Zudem wurden in St. Anton, Seefeld und Kitzbühel Seilbahnen und Liftbauten finanziert."

Vergeben wurde das Geld von der Tiroler Landesregierung, geprüft wurden die Tiroler Projekte von Walter Hörmann. Der diplomierte Volkswirt arbeitete damals in der Landwirtschaftskammer. Er wurde von den Amerikanern als Bindeglied eingesetzt, um die US-Vorstellungen den Westösterreichern (Tirol, Salzburg, Vorarlberg) näherzubringen. Nicht selten musste er den „sturen und skeptischen Bauern erst einmal begreiflich machen, dass der Marshall-Plan nichts Böses sei", erzählt seine Tochter Angelika Hörmann. Saatgut, Hilfsmittel, aber auch landwirtschaftliche Tipps wurden von den Amerikanern angeboten, oft war es aber gar nicht möglich, diese in den Bergen und Tälern umzusetzen.

Die Amerikaner wussten aber auch genau, was mit dem Geld gemacht wurde. Die Marshall-Plan-Behörden in Washington, Paris und Wien sprachen sich genau ab, es flog auch unlautere Vergabe von Mitteln auf. So gab es einen Fall von Devisenspekulationen in der Creditanstalt, erklärt Marshall-Plan-Experte Petschar.

Ausgewählt wurden von den Amerikanern Projekte, die sich langfristig auf die österreichische Wirtschaft positiv auswirken würden, investiert wurde etwa in die Elektrizitätswirtschaft von Kaprun. Diese würde — so sagten die Amerikaner — den Industrien wie der Voest in Linz zugutekommen, den Bundesbahnen oder auch der Stadt Wien. Nach einem bestimmten Schlüssel wurden die ERP-Gelder nicht verteilt. Tourismusprojekte wurden aber stark gefördert, 80 Prozent der Mittel landeten im Westen, also in Vorarlberg, Tirol und Salzburg. Tirol erhielt dabei den Löwenanteil. Hingegen ging der Großteil der Industrieförderung nach Oberösterreich, zur Voest in den Linzer Raum. Ein weiteres Paradeprojekt war in Kaprun, dort wurde eine Milliarde investiert. Der Marshall-Plan war aber ganz und gar nicht uneigennützig, denn nach dem Zweiten Weltkrieg drohte die Aufteilung Österreichs in eine Ost- und eine Westzone. „Die USA forcierten daher den Wiederaufbau der westeuropäischen Wirtschaft — und Märkte für die USA — und damit die Eindämmung des Kommunismus", erklärt Petschar.

Ein Ende gibt es beim Marshall-Plan übrigens nicht. 1961 übergaben die Amerikaner Gegenmittel im Wert von ca. 12 Milliarden Euro an die österreichische Regierung, 1962 wurde der European Recovery Fonds ins Leben gerufen. Noch heute gibt es ein Einlagevermögen von rund drei Milliarden Euro. Jährlich vergibt der Fonds rund 500 Millionen Euro an Krediten an die Wirtschaft und fördert damit Innovationen. So wurde in den siebziger Jahren im Tourismus mit ERP-Geldern modernisiert. Und auch in Bildung wird investiert. Noch heute finanziert die Marshall-Plan-Stiftung den Austausch von Studierenden und Forschern, etwa an die University of New Orleans. 10.000 Studenten haben das Programm bereits genutzt.