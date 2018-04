Serfaus, Fiss, Ladis – Geduld und gute Nerven sind rund um die Tourismusregion Sonnenplateau vor allem bei der An- und Abreise am Samstag gefragt. Der Weg über die Ersatzstraße bescherte zusätzlich Staus und Wartezeiten.

Der Lader Bürgermeister Florian Klotz bescheinigt den Urlaubern viel Verständnis für die größeren und kleineren Hürden auf der Straße. Bei ihm sind überwiegend positive Reaktionen per E-Mail eingetroffen. Ein Ehepaar aus Niedersachsen schrieb: „Wir kommen seit 25 Jahren zum Skifahren und Wandern in ihre Ferienregion. Ganz einfach, weil es uns supergut gefällt. Dieses Jahr waren wir gerade da, als der Erdrutsch beide Straßen ins Skigebiet lahmlegte. Wir möchten Ihnen großes Lob aussprechen, weil Sie schnell gehandelt haben. Ein Notweg wurde eingerichtet, ebenso ein Shuttleservice von Prutz nach Ladis. Innerhalb von vier Tagen konnte eine neue Straße gebaut werden. Die Feuerwehrkräfte waren auch gegenüber ungehaltenen Gästen freundlich.“

Ein Schweizer Paar aus Bern teilte mit: „Wir bedanken uns bei Ihnen, den Ingenieuren, den Geologen, den Unternehmungen, den Mitarbeitern und bei der Feuerwehr, die Tag und Nacht im Einsatz standen, für die hervorragende Leistung und das Engagement herzlich. Wir werden unsere nächsten Winterferien wieder in Serfaus-Fiss-Ladis verbringen.“

Auch aus Radolfzell am Bodensee trafen freundliche Zeilen ein: „Die Versorgung war optimal, keinerlei Engpässe, sogar die frischen Brötchen wurden immer geliefert. Ein dickes Lob gebührt den ehrenamtlichen Helfern – etwa der Feuerwehr. Wir haben mitgekriegt, wie die Dorfbewohner zusammengehalten haben. Auf den Zusammenhalt können Sie stolz sein. Als wir bei der Heimfahrt die in vier Tagen aus dem Boden gestampfte Ersatzstraße sahen, war uns klar, was hier geleistet wurde. Großes Kompliment.“ (TT, hwe)