Von Harald Angerer

Kitzbühel – Das Luxushotel Grand Tirolia in Kitzbühel hat eine bewegte Geschichte. Vor gut elf Jahren wurde es von einem Kitzbüheler errichtet und noch bevor es fertiggestellt wurde an Elena Baturina, Ehefrau des ehemaligen Moskauer Bürgermeisters Jury Luschkow, verkauft. Mit dem Hotel auch der dazugehörige Golfplatz Eichenheim. Der Einstieg der Russin sorgte seither immer wieder für Gesprächsstoff.

Sowohl das Hotel als auch der Golfplatz Eichenheim Kitzbühel-Aurach sind in die Inteco Beteiligungs GmbH, die wiederum von Baturinas Beneco Privatstiftung kontrolliert wird, integriert. Bis jetzt zumindest. Denn die Russin hat sich von den Betrieben in Kitzbühel getrennt.

Um kolportierte 45 Millionen Euro hat das Hotel den Besitzer gewechselt, wie aus gut informierten Kreisen zu hören war. Bei dem neuen Eigentümer soll es sich um einen Immobilien-Investor aus Niederösterreich handeln. Zu hören war deshalb auch, dass der neue Besitzer das Hotel nicht selber betreiben möchte, sondern einen internationalen Betreiber für das Grand Tirolia sucht. Auch für die Gastronomie soll es einen namhaften Partner geben.

Vertreten wird Elena Baturina in Kitzbühel von dem Rechtsanwalt Emilio Stock. Auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung verwies er aber darauf, dass man zu dem Verkauf keine Stellungnahme abgeben wolle.

Schon seit Längerem wird spekuliert, dass sich Baturina von dem Hotel trennen könnte. Über die Jahre hat sie über 100 Millionen Euro in das Unternehmen gesteckt, der wirtschaftliche Erfolg blieb aus. Trotz mehrerer Direktorenwechsel mussten das Hotel und der Golfplatz Verluste hinnehmen. So wies der Golfplatz Eichenheim Kitzbühel-Aurach für 2016 einen Bilanzverlust von 2,3 Millionen Euro aus. Das negative Eigenkapital schlägt mit 17,4 Millionen Euro zu Buche, die Verbindlichkeiten haben sich auf 76,6 Millionen erhöht. Dazu kommen noch 10,3 Mio. Euro Schulden vom Hotel.

Nicht verkauft hat Baturina allerdings ihr Haus in der Kochau in Aurach. „Hier gab es keinen Besitzerwechsel, das war auch nie Thema beim Verkauf, soweit ich weiß“, sagt Aurachs Bürgermeister Andreas Koidl. Schon seit dem Jahr 2008 besitzt die Russin ein Haus in der Kochau, welches im Jahr 2011 verkauft wurde. Sie zog dann im selben Ortsteil in ein größeres Anwesen mit gut 3000 m2 Grundfläche. Auch der erste Kauf blieb nicht ganz ohne Diskussionen. Erst im zweiten Anlauf wurde der Hauskauf der Milliardärin vom Land Tirol genehmigt.