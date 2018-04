Von Simone Tschol

Haller/Nesselwängle – Jahre der Planung und Bauvorbereitung liegen hinter Familie Barbist vom Hotel Tyrol in Haldensee. Ihr Traum war es, auf der anderen Seeseite, im Nesselwängler Ortsteil Haller, ein neues Hotel zu errichten. Jetzt hat es sich – im für sie positiven Sinne – ausgeträumt. Der Spatenstich für das neue 120-Betten-Hotel ist erfolgt. Dabei ließen sich weder die Bauherrenfamilie, noch Nesselwängles Bürgermeister Klaus Hornstein oder die Vertreter von rund 20 am Bau beteiligten Firmen sich die gute Laune durch das Schneegestöber nehmen.

Michaela Barbist, die mit ihren 28 Jahren die Verantwortung für das Hotelprojekt trägt, ist voller Vorfreude: „Wir haben diesen Moment so lange herbeigesehnt. Jetzt ist er endlich da. Es ist eine spannende und große Herausforderung, aber ich freue mich riesig.“

Vater und Bauherr Walter Barbist, seines Zeichens auch Obmann des Tourismusverbandes Tannheimer Tal, über die Hintergründe des Projektes. „Die Lage direkt am Haldensee verlangt nach etwas Besonderem. Wir konnten fünf Jahre in Konzeption, Planung und in die Bauvorbereitung investieren. Die Zeit haben wir gut genutzt, um unseren zukünftigen Gästen Wertvolles zu bieten.“

„haldensee“ – so der Name des 120-Betten-Hotels – eröffnet im Frühsommer 2019. Während im Stammhaus, dem Hotel Tyrol, auch viel­e Familien „einchecken“, ist die Ausrichtung des neuen Vierstern-Betriebes auf erwachsene Gäste spezialisiert, die eine Auszeit, Aktivität in der Natur und Entspannung suchen. Die Gäste genießen einen „Logenplatz“ mit Blick auf den Haldensee von praktisch allen Räumlichkeiten aus. 17 Millionen Euro verschlingt der Bau des „haldensee“. Es ist damit neben dem Pure Resort, das mit einem Investitionsvolumen von 20 Millionen Euro gerade in Ehrwald in Bau ist, das derzeit zweitgrößte Hotelneubauprojekt im Außerfern.