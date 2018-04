Das Unternehmen gehört zu Invesco Ltd., eine der weltweit größten unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaften, mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von mehr als 780 Mrd. Euro. Das Tochterunternehmen Invesco Real Estate ist seit 1983 in den USA tätig und hat seine Aktivitäten in der Zwischenzeit auf europäische und asiatische Immobilienmärkte ausgeweitet. Invesco Real Estate verwaltet ein globales Anlagevermögen von 55,3 Mrd. Euro und hat mehr als 470 Mitarbeiter in 21 Niederlassungen weltweit. Das Unternehmen verwaltet in Europa 149 Immobilienprojekte in zwölf Ländern mit einem Anlagevermögen von 9 Mrd. Euro.