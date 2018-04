1998 haben die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) mit der Verlegung von Glasfaserleitungen in Innsbruck begonnen. Seither hätten sie über 35 Mio. Euro in den Ausbau gesteckt, wie IKB-Vorstandsvorsitzender Helmuth Müller gestern bei einer Bilanz-Pressekonferenz ausführte. In den nächsten fünf Jahren wolle man jährlich weitere zwei bis drei Mio. Euro in die Hand nehmen. „Am Ende werden wir in diesem Bereich also rund 50 Mio. Euro investiert haben.“ Das IKB-Glasfasernetz erstrecke sich mittlerweile über 591 Kilometer.

18.150 Haushalte seien aktuell bereits direkt mit Glasfaser verbunden („Fiber-to-home“-Technik, FTTH), in weiteren 3000 Gebäuden mit 22.000 Wohnungen wurde diese bereits bis in den Keller geführt („Fiber-to-the-building“, FTTB), aber noch nicht mit jeder Wohnung verbunden. Insgesamt seien somit schon über 40.000 Haushalte erschlossen, ein Durchdringungsgrad von 55 Prozent. EU-weit liege dieser Wert (FTTH plus FTTB) bei knapp 14 Prozent, österreichweit bei nur 1,1 Prozent. Weltweite Spitzenreiter sind die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Singapur mit über 90 Prozent. „Innsbruck liegt hier also gut“, bilanzierte Müller. Ziel sei eine „80- bis 90-Prozent-Rate“.

Für BM Christine Oppitz-Plörer verfügt Innsbruck hier über einen „wesentlichen Standortvorteil“. Ein Betrieb, der ohne sehr leistungsstarke Datenverbindungen nicht arbeiten könnte, ist das in Innsbruck ansässige Forschungsunternehmen „ENVEO“, das die globale Schnee- und Eisbedeckung per Satellitendaten analysiert. „Wir laden täglich Datenmengen von bis zu einem Terabyte herunter“, berichtete GF Thomas Nagler.

Laut Müller sollen nun weitere Lücken geschlossen werden. „Wo der Asphalt ohnehin aufgerissen werden muss, wird die Glasfaser gleich mitverlegt“. Zudem analysiere man derzeit, „bei welchen Objekten wir sehr nahe sind, wo also wenige Meter an Grabungsarbeiten reichen“. (md)