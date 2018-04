Lienz – Seit 2017 erfasst das Sozialministerium jene jungen Leute, die nicht in Ausbildung sind – und spannte ein Auffangnetz. Mit speziellen Begleitangeboten hilft das Arbeitsmarktservice dieser von langzeitiger Erwerbslosigkeit bedrohten Gruppe, doch noch einen Job zu finden.

Über 500 Schüler beenden jährlich im Bezirk Lienz die Schulpflicht. Rund 80 junge Osttiroler erkunden in Projekten wie der „Produktionsschule Osttirol“, Teil des Netzwerkes der beruflichen Assistenz, ihre Fähigkeiten. Und eignen sich vieles an: nicht nur praktisches Wissen, sondern auch Kompetenzen, um private Herausforderungen besser zu meistern. Sport stärkt die Belastbarkeit.

Junge Menschen ohne abgeschlossene Ausbildung verkriechen sich oft zu Hause vor dem PC und meiden den Kontakt mit Gleichaltrigen. Spätestens wenn etliche Bewerbungsversuche scheitern, beginnt der Selbstzweifel.

Berufs-Coaches holen diese Jugendlichen aus der Perspektivenlosigkeit, motivieren und begleiten sie auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt. Mit Gleichaltrigen kann in Betriebe geschnuppert und im besten Fall ein Ausbildungsplatz gefunden werden.

Coach Thomas Goller erinnert sich an einen Jugendlichen, der früher oft gemobbt worden war und dessen Bewerbungen lange Zeit erfolglos blieben, bis er sich für ein Coaching entschied: „Er traute sich nicht, offen zu sagen, was er denkt und braucht. Hier hatte er Zeit, Ängste auszusprechen, Konflikte zu lösen.“ Die Sicherheit wuchs, der junge Mann besuchte diverse Betriebe und fand eine Lehrstelle im Sporthandel. Sein Lehrherr weiß, dass Jugendliche Höhen und Tiefen durchleben. „Da hilft es, dass die Lehrlinge und wir Unternehmer unterstützt werden: Beim Lernen, bei familiären Problemen – immer hat ihn sein Coach motiviert und Rat gewusst, wie wir weitermachen“, so der Firmenchef.

In der Vorbereitung werden auch Pünktlichkeit und Verlässlichkeit trainiert, beim Sport Konzentration und Disziplin gelernt. „Dabei öffnen sich die Jugendlichen, suchen das Gespräch und fassen schrittweise das nötige Vertrauen, um ihren Weg zu gehen“, beobachtet Goller.

„Manche Jugendliche benötigen nach der Schule etwas mehr Zeit als andere, um eine passende Lehre zu finden“, bestätigt Josef Luxenberger. Der Lebenshilfe-Mitarbeiter hat schon mehreren von ihnen geholfen, auf die Beine zu kommen.

„Junge Menschen, die den Weg in das Berufsleben nicht ohne mehr oder weniger große Stolpersteine bewältigen, finden in der Produktionsschule die Möglichkeit, an ihren Stärken zu arbeiten, private Lebensthemen in den Griff zu bekommen und bei Betriebsbesuchen praktische Erfahrungen zu sammeln“, bringt es die Lienzer Pflichtschulinspektorin Elisabeth Bachler auf den Punkt.

Am 4. Mai wird übrigens zum Tag der offenen Tür geladen. Nähere Infos sind unter www.produktionsschule-­osttirol.at abrufbar. (TT, func)