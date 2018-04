Landeck – Franz Prucha, 20 Jahre Bezirksobmann des Fischereiverbandes, zweifelte daran, ob ein Nachfolger seinen Job übernimmt. Bei der Bezirksversammlung am Freitag konnte er aufatmen: Franz Siess­ aus Prutz wurde zum neuen Obmann gekürt.

Prucha fasste im Rückblick zusammen: Rund 16.000 Kilometer habe er in den 20 Jahren im Bezirk Landeck zurückgelegt, Gutachten erstellt, Behördengänge erledigt und Stellungnahmen abgegeben. Einhellig stellte die Versammlung fest, dass es ohne Franz Prucha wohl keine Äschen mehr im Inn geben würde. Das Äschenprojekt und das ebenfalls von ihm initiierte Bachforellenprojekt hätten den Fischbestand im Oberland gesichert.

In seiner Abschiedsrede ließ der scheidende Obmann mit bedenklichen Zahlen und Fakten aufhorchen: „Im Raum Innsbruck und im Unterinntal gibt es im Inn keine Bachforellen mehr.“ Andererseits würden Huchen eingesetzt, „um die Gier von Trophäenfischern zu befriedigen“. Der Huchen fresse, wie im Verein mit Reiher, Gänsesäger und Kormoran, den gesamten Besatz auf. Auf Grund des ständigen Schwallbetriebes gebe es, so Prucha, schon lange kein Eigenaufkommen mehr: „Im Inn ist nur noch das, was eingesetzt wird.“

Dass der scheidende Ausschuss sehr gut gearbeitet hat, zeigt der aktuelle Kassastand von 38.675 Euro. Keines der Ausschussmitglieder habe jemals Spesen kassiert, die Fischerunterweisungen wurden unentgeltlich ausgerichtet. Das erwirtschaftete Geld habe man eins zu eins in die Bachforellenförderung eingesetzt.

Der frisch gekürte Obmann Franz Siess freut sich auf neue Aufgaben, die er mit Stellvertreter Andreas Egger aus Pian­s in Angriff nehmen will. Auf Grund der zahlreichen Naturkatastrophen der vergangenen Jahre stehe man einmal mehr am Anfang und es gelte das Gewässer wiederaufzubauen. Positive Prognosen stellte Landesobmann Andreas Bachler: „In Sachen Gewässereinbindungen und Lebensraumverbesserung wird sich einiges tun. So steht es zumindest im Regierungsprogramm. Das Verständnis für die Umweltproblematik wächst.“ (hau)