Von Harald Angerer

Kitzbühel – Für viel Gesprächsstoff in Kitzbühel sorgte kürzlich Kitzbühel-Tourismus-Präsidentin Signe Reisch. Sie ließ sich mit einem Helikopter zu einer Exkursion des Bergbahn-Kitzbühel-Aufsichtsrates nachfliegen, die TT berichtete.

Nun könnte der Flug ein rechtliches Nachspiel haben. Nicht für Reisch, aber für das Hubschrauberunternehmen, welches den Flug durchgeführt hat. Die Präsidentin wurde in Kirchberg bei der Maierl-Liftstation aufgenommen, und genau hier gibt es nun ein Problem. Von Seiten des Landes Tirol will man überprüfen, ob diese Landung genehmigt war. Ein solcher Flug sei nämlich nicht als Transportflug zu sehen, wie er in diesem Bereich öfters durchgeführt wird, sondern als ein so genannter touristischer Flug, und für einen solchen braucht es eine Außenlandegenehmigung. Und eine solche wäre nicht bekannt, heißt es vom Land Tirol.

Es laufen nun Erhebungen des Landes, welches Unternehmen den Flug durchgeführt hat, und dieses wird dann um eine Stellung­nahme gebeten. Anzeige gibt es allerdings noch keine, wird von Seiten der Bezirkshauptmannschaft verlautbart. Sehr zurückhaltend gibt man sich auch von Seiten des Heli-Unter­nehmens. Man wolle zu der Sache derzeit keine Stellungnahme abgeben.