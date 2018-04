Von Hubert Daum

Imst – Für die meisten Jugendlichen ist der Weg nach der neunjährigen Schulpflicht zumindest im Wesentlichen klar. Aber eben nur für die meisten. Einige junge Menschen tun sich schwer, in der stark berufsdefinierten Gesellschaft Fuß zu fassen. Ob Schulabbrecher oder Aussteiger aus einer Lehre, Überbehütete oder Jugendliche mit Migrationshintergrund: Sie alle fallen in die so genannte Ausbildungspflicht bis zum 18. Lebensjahr. Aber abgesehen von der Pflicht: Sie sind gefährdet, durch den gesellschaftlichen Rost zu fallen. Genau solche Jugendliche spricht die „Produktionsschule Oberland“, eine Einrichtung von Sozialministeriumservice und Europäischem Sozialfonds, an. Seit gut einem Monat steht dieses „Nachreifeprojekt“ am neuen Imster Sparkassenplatz Jugendlichen aus den Bezirken Imst, Landeck und Reutte zur Verfügung.

„Unser Team von neun Mitarbeitern hilft Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen dem 15. und 21. Lebensjahr, die sich am weiteren Weg nach der Schulpflicht schwertun“, berichtet Bettina Gabl, die Leiterin der Produktionsschule, „wir versuchen, diese für eine weitere Ausbildung – gemeint ist auch eine Lehre – fit zu machen.“ Bis zu einem Jahr kann diese Unterstützung in spezialisierten Teams in Imst völlig kostenlos genossen werden, in Ausnahmefällen kann auch verlängert werden.

Voraussetzung dafür ist das Coaching durch das Jugendcoaching der „Arbas“ (Arbeitsassistenz), die Jugendliche an die Produktionsschule weitervermittelt. Gabl: „Wir arbeiten auch eng mit dem AMS zusammen. Die Jugendlichen sind sozialversichert und bekommen eine so genannte Deckung des Lebensunterhalts für jeden ,Arbeitstag‘ bezahlt“.

Das „Ausbildungs-fit-Programm“ besteht aus vier Säulen: Trainingsmodule, die wichtige Werte im Berufsleben inklusive Berufsspezialisierung vermitteln, das Coaching der Mitarbeiter während der gesamten Dauer der Teilnahme, die Wissenswerkstatt zum Trainieren der Kompetenzen für den nächsten Ausbildungsschritt und sportliche Aktivitäten. „Damit möchten wir den jungen Menschen wichtige Voraussetzungen für die künftige Berufsausbildung bzw. grundlegende Kompetenzen für eine erfolgreiche Eingliederung in das Berufsleben mitgeben“, präzisiert Koordinator Dietma­r Lindebner.

Nach gut einem Monat nach dem Start sind aktuell 12 Teilnehmer in Betreuung. „Bis zu 30 können wir begleiten, leider durften wir von den Bezirken Landeck und Reutte bisher noch niemand begrüßen“, bedauert Gabl, die auch auf Praxisausbildung und Kooperationen verweist: „Im April starten wir die Zusammenarbeit mit dem Glenthof. Sobald das Café Eckstein in unserem Haus öffnet, dürfen auch dort unsere Teilnehmer als Koch oder Kellner schnuppern.“ Apropos: Auch in der Produktionswerkstätte könne man schnuppern, was auch zurzeit sehr rege geschehe.