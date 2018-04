Von Verena Langegger

Bozen, Innsbruck – „Das war für die Seilbahnbranche ein Wohlfühltag“, erklärte Josef Ölhafen, Geschäftsführer der Sparte Seilbahnen der Wirtschaftskammer. Denn die Seilbahnwirtschaft konnte sich in der Messe in Bozen beim Gesamttiroler Seilbahntag durchaus zufrieden mit dem vergangenen Winter zeigen. Nach einem frühen Kälteeinbruch und viel Schnee seien die Zahlen durchwegs erfreulich, die Seilbahnwirtschaft Tirols zog eine erste, noch nicht genaue, aber doch zufriedenstellende Bilanz. So ist die Zahl der Skifahrer (Skier Days) um 11 Prozent auf rund 27,5 Millionen gestiegen. Der Umsatz nahm um 14 Prozent auf ca. 760 Mio. Euro zu, rechnete Ölhafen vor.

„Besonders erfreulich ist dabei, dass aufgrund der hervorragenden Schneelage auch kleinere Gebiete und solche, die nicht durch eine hohe Lage generell bevorzugt sind, im heurigen Winter überdurchschnittlich profitieren konnten“, sagte der stellvertretende Obmann des Fachverbandes der österreichischen Seilbahnen, Hannes Parth. Ebenfalls Thema beim Seilbahntag waren überregionale Zusammenschlüsse von Skigebieten. Sowohl der Tiroler Landesrat Johannes Tratter (VP) als auch der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) betonten, dass die Politik hinter diesen Zusammenschlüssen stehe. Auch Vertreter der Seilbahnwirtschaft sprachen sich für sinnvolle und nachhaltig wirksame Zusammenschlüsse zwischen Skigebieten aus. Als Beispiel wurde unter anderem der geplante Zusammenschluss Sillian-Sexten genannt.

Diese Bestrebungen, Ost- und Südtirol skitechnisch zu verbinden, gibt es schon seit fast 20 Jahren. Seit November 2017 rücken die Pläne aber näher. Damals hatte der Sillianer Gemeinderat die nötigen Grundstückstransaktionen für das 60-Mio.-Euro-Projekt gesichert. Verwirklicht werden soll der Zusammenschluss von zwei Großen des Seilbahngeschäftes: der Südtiroler Drei Zinnen AG und Heinz Schultz von der Schultz Gruppe.

Die Seilbahnwirtschaft wurde beim Gesamttiroler Seilbahntag einmal mehr als „Lebensmotor des ländlichen Raums“ bezeichnet. Arbeitsplätze und ganze Existenzen vieler Menschen in den Regionen würden gesichert. Daher brauche es auch weiterhin Investitionen in Beschneiung, Komfort, Sicherheit und moderne Infrastrukturen, erklärte Parth. Spartenobmann Ölhafen erwartet auch heuer von der Seilbahnwirtschaft wieder Investitionen in der Höhe von rund 300 Millionen Euro.