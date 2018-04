Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Es herrscht ein Kommen und Gehen in der Schwazer Innenstadt. Nicht nur was die Fußgänger angeht, sondern auch im Bereich der Geschäftsflächen. Im Moment ist das Potentialflächenmanagement (PFM) aber sehr zufrieden mit der Lage. Vor allem, da kürzlich mehrere Leerstände wieder gefüllt wurden. Hier eine Eisdiele, dort ein Caf­é oder Feinkost-Laden. Dass es Probleme gebe, wolle man nicht verheimlichen – doch es gehe auch allen anderen Innenstädten so.

„Der so genannte ‚gefühlte‘ Leerstand ist in Schwaz riesig, er entspricht aber nicht dem tatsächlichen Leerstand“, sagt Andreas Jenewein vom PFM. Zum einen gebe es Flächen wie Bibliothek, Banken oder andere Dienstleister, die Schaufenster um Schaufenster belegen. Dann kämen geschlossene Geschäfte hinzu, die nicht wieder gefüllt werden wollen. Wie das Pedevilla in der Innsbrucker Straße, wo laut PFM der Eigentümer andere Pläne habe. „Wir können das nicht beeinflussen, es ist ein freier Markt“, sagt Jenewein. Die derzeit freien Flächen in der Innenstadt seien überschaubar. „Wir hatten noch nie so viele Handelsflächen“, sagt VBM Martin Wex. Er spricht von vier bis fünf Leerständen in der Schwazer Innenstadt (Franz-Josef-, Innsbrucker, Wopfner-, Andreas-Hofer-Straße und Fugger- sowie Burggasse). Für zwei Objekte sei man derzeit als PFM in Vorlage gegangen: Stadtplatz und ehemaliges Café Heiß. Das bedeutet, dass die Stadt dort die leeren Flächen zu „fairen Bedingungen“ anmietet und sich um einen passenden Untermieter kümmert. „Wir erwarten vom Eigentümer eine niedrige Miete, die unter dem marktüblichen Preis liegt. Er bekommt dafür die Sicherheit, dass nicht nach drei Monaten wieder zugesperrt wird“, sagt er.

Die im Dezember eröffnete Schatzkammer – eine Kooperation der Stadt und des TVB Silberregion Karwendel – ist ein Beispiel, wo das PFM in Vorlage ging. Warum die Stadt nicht gleich direkt angemietet hat, sondern das PFM in Vorleistung gehen musste? Wollte man Miete sparen? „Nein, darum ging es nicht. Wir vermieten die Objekte ja nicht zu diesem günstigen Preis weiter, sondern müssen für unsere Leistung auch etwas verlangen. Wir machen zwar keinen Gewinn, aber wollen eben aussteigen“, sagt Wex. Man habe sich um einen verlässlichen Partner an diesem strategischen Punkt in der Stadt bemüht und ihn in dieser Kooperation gefunden.

Ein weiterer solcher Punkt sei am Eingang der Innsbrucker Straße. Doch der Eigentümer des Lokals wolle die Vermietung selbst übernehmen. „Das ist auch okay. Wir sind kein Maklerersatz, wir versuchen nur, Geschäftsleute, Eigentümer und Interessenten zu vernetzen“, sagt Jenewein.

Zählt man in der Innenstadt als Laie durch, sind mindestens sieben Leerstände zu finden. Vor allem die Entwicklung in der Innsbrucker Straße sorgte bereits für Diskussion – die TT berichtete. Der Trend geht weg vom Handel hin zu Dienstleistern. Auf die Frage, ob dabei die Alarmglocken beim PFM klingeln, reagierte Jenewein betont gelassen: „Nein. Das ist eine ganz normale zyklische Veränderung. Früher gab es dort 16 Gasthäuser. Im Moment braucht es eben Ärzte und Dienstleister.“

Für Stadtmarketing-Chef Manfred Berkmann gibt es in der Innenstadt immer etwas zu tun. „Es wird auch künftig ein ständiges Dran-Arbeiten nötig sein“, sagt er. Alarmglocken würden bei ihm nur schrillen, wenn eine Schließung anstehe. „Dann stehen wir vor der Tür und versuchen zu helfen“, erklärt er.

Hilfe gibt es auch durch Fördermodelle der Stadt. Dass manche Betriebe nur so lange in der Innenstadt überleben, solange das Mietfördermodell ausgezahlt werde, sei laut Wex „Nonsens“. Zudem gebe es dieses Modell nicht mehr.