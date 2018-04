Von Catharina Oblasser

Lienz – In einem Punkt sind sich alle einig: Der Nationalpark Hohe Tauern ist ein Juwel der unverbrauchten Natur und der landschaftlichen Schönheit. So weit, so abstrakt. Denn auf welche Weise sich dieses Juwel gewinnbringend vermarkten lässt – und ob das überhaupt wünschenswert ist –, darüber herrschte nicht immer und überall Einigkeit.

Der Nationalpark Hohe Tauern liegt in Salzburg, Kärnten und Tirol bzw. Osttirol, er ist der älteste und der größte Nationalpark Österreichs. Der Tiroler Anteil ist über 25 Jahre alt. Jetzt sollen touristische Nägel mit Köpfen gemacht werden, und zwar in einer gemeinsamen Bemühung von Osttirol Werbung und Nationalparkverwaltung.

Der Startschuss erfolgte im Form einer Tagung, die ab heuer jedes Jahr stattfinden soll. Organisatorinnen sind Eva Haselsteiner (Osttirol Werbung) und Sandra Gutternig (Nationalpark). Zu den Gästen gehörten der Vorstand des Tourismusverbandes ebenso wie Parkdirektor Hermann Stotter und die zuständige Landesrätin und Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe.

„Viele Menschen haben in unserer schnelllebigen Zeit Sehnsucht nach einer Gegenwelt“, beschreibt Gutternig. Um diese Emotionen in Richtung Nationalpark zu lenken, handeln die beiden auf zwei Ebenen. Nach außen sollen der Nationalpark und ganz Osttirol als „Premium-Produkt“ dargestellt werden. Dazu gehört etwa der Auftritt in großen Städten mit einer Aufführung von „Das Klangbild der Berge“, welches Martin Gratz zusammengestellt hat. Es umfasst beeindruckende Bilder, die zu bekannten und weniger bekannten Melodien gezeigt werden – unter anderem in der Liszthalle im Burgenland. „Geplant ist auch ein Osttirol-Tag im Tiergarten Schönbrunn“, kündigt Haselsteiner an. Neben Bildern und Musik spielt auch die Osttiroler Kulinarik mit Bauernbrot, Käse und vielen anderen Schmankerln eine große Rolle.

Genauso wichtig ist für Gutternig und Haselsteiner, das Bewusstsein der Einheimischen für die Schönheiten der eigenen Heimat zu wecken. „Der Nationalpark soll in allen Schulen und bei den Meinungsbildnern stärker verankert sein“, wünschen sich die beiden. Bezirkshauptfrau Olg­a Reisner hat zugesagt, sich darum zu bemühen.